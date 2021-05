Nardone busca en césped revancha de Nocello

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Los potrillos que definieron el Vargas se ven las caras junto a un muy buen lote de ejemplares con credenciales a considerar



Con 11 potrillos en gateras, el clásico Lavalleja es la prueba más importante del fin de semana en Maroñas. A disputarse en pista de césped tendrá un elemento que quedará en el box a la espera de Campeones o Criterium: Batallador, el único ganador estelar de la generación en grama. Esto deja la carrera más abierta aun, con dos potrillos que tienen duelo pendiente: Nocello y Nardone. En ese orden se posicionaron en el Vargas luego que los comisarios decidieron bajar al Trinniberg por molestias en la largada de la prueba. Se verán las caras con cambio de escenario, césped, y con enemigos por doquier. Igualmente ambos ocupan los dos primeros lugares de la triple fórmula de Ovación. Ambos, también tienen sangre como para desempeñarse de buena forma. Sorpresa por el lado del único ganador de tres del lote, Never Lose. Al sanducero se le unen el invicto de una Powertothepeople (gritarlo con tiempo), Candymike, Alan Music, Perfect Love, Poutz, Don Bicho, Mr. Siastic y Nadie te Olvide. Es que no se puede olvidar de nombrar a ninguno, ya que todos presentan buenas tabuladas. Se larga a las 17:30.



El Guillemette va sobre 22 cuadras



Con 13 ejemplares en partidores, a las 17:00 horas larga el especial Guillemette con destacados animales de pista que han animado estelares de primer nivel en Maroñas y en Las Piedras. Tanto El Curato como Garmisch presentan credenciales para llevarse la prueba.

El de Santesteban como el de Minetto vienen de cumplir buenas actuaciones en pruebas de nivel. El Ioya Bigtime fue quinto en el Ramírez y bajó a la categoría logrando un buen triunfo, en grama, para luego cerrar el marcador en el Municipal, nuevamente en arena.

Solo dos kilos separan a ambos y las buenas del alazán en césped inclinaron la balanza para darle el voto.

Garmisch en verde fue cuarto en el Reyles y sus mejores actuaciones fueron sus puestos de escolta en Jockey Club de Las Piedras y luego llegó delante del defensor de Los del Anderson en el Municipal recibiendo cuatro kilos. Hoy se acorta a dos y en cancha que parece caerle al candidato.

Más que una sorpresa es Ohio Sun, en mismo nivel dejamos a Maximus Joy y Caladoc como la yunta del Phillipson y Mitterand.

La carrera bien puede tener un trámite que mueva los relojes hasta en ecuador de la prueba. Ese parcial marcará la carrera para los de adelante y de atrás.



Diferencia. plomo las equipara



Las medallas (los kilos) equiparan las chances y el handicap especial Italia no puede ser la excepción. Es que los 65 kilos que debe cargar la excelente Blossom debido a su intensa y destacada campaña hacen que la defensora de El Facu quede relegada a la hora de la triple fórmula que encabeza la importada Joy Madrileña, que recibe la friolera de 8 kilos y eso que carga 57 en el lomo.

La pupila de Jorge Firpo viene de ser escolta de Queen Louise tras destacado triunfo sobre kilómetro y medio en grama.

La carrera muy seguramente tendrá un recorrido de 2100 metros y es la Fortify la candidata.

Por el lado de la yunta del Phillipson, integrada por Más y Más, Notting Hill LP y Ordem Superior, en donde cualquiera de las tres pueden ser escollo de la favorita mientras que Blossom oficia de sorpresa. Varias van muy livianas, ojo con Pepper Mill.