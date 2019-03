Sin muchas cosas pero con ganas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dentro de la sala de prensa del hipódromo de Meydan existe una constelación de computadoras, lentes, cámaras y equipamientos de todo tipo y calidad.

Hay periodistas de todo el mundo cargando información para enviar a sus respectivos países en la gran previa de una nueva edición de la Dubai World Cup.

En un quinto piso, las mesas atesoran información de jockeys, cuidadores, fotos de los caballos y del increíble hipódromo de Meydan.

Sin temor a equivocarme, soy el único que trabaja con un celular, un pequeño trípode y, como en los viejos tiempos, con un cuaderno y una lapicera. Quizás y sin quizás esto me da mas fuerzas para que los reportes a nuestro querido país sean tan “coquetos” y profesionales como los que envían mis colegas a su tierra.

Amigos de lo ajeno me dejaron sin todo el equipo para viajar a Meydan la noche anterior a salir de Montevideo. Lo único que no se llevaron fueron las ganas, el empeño y el orgullo de poder venir a cubrir un sábado de Dubai World Cup.

Si lo sucedido en Montevideo no fuera suficiente, a la llegada al hotel luego de arribar al Aeropuerto de Dubai tras de 24 horas de un viaje que se hace casi eterno, amigos de los amigos de lo ajeno me dejaron sin traje, ni corbata ni camisa para el sábado.

Como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga y a ello me aferro, pero también se me viene a la cabeza otro dicho y espero que esta vez no se cumpla aquello de que “no hay dos sin tres”.

El sábado se corre la DWC, a mano y sin corbata, estaremos al firme. Sabelo.