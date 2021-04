Sin Mondo es Happy Trails

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En horas de la tarde del viernes, durante la reunión en el hipódromo de Las Piedras, la noticia corrió de un lado a otro. Mio Mondo no es de la partida. Contactado su entrenador Gustavo Vergara nos adelantó que el caballo tenía un 30% de posibilidades de ser de la partida al detectarle, luego del mediodía, una problema sanitario.

En la víspera, tras nuevo contacto con el entrenador del descendiente de Hurricane Cat, se confirmó que Mio Mondo no será de la partida en el clásico Benito Villanueva que se corre hoy en segundo turno de la jornada de Maroñas.

Era el zaino del Ximena P la gran figura de la prueba, ahora serán cinco en gateras y la carrera se abre para el del Crespi con una sonrisa ya que el voto lo hereda el enemigo de la triple formula de Ovación Turf, Happy Trails.

El pupilo de Antonio Cintra viene de obtener una victoria en prueba de condición el pasado 28 de marzo cuando derrotó a Quetzal en muy buenos 1’29”41. Tiene buenos arrimes frente a buenos pingos, todas en pista de arena, argumento que pesa a la hora de elegir al candidato del Villanueva tras la deserción de Mio Mondo.

El enemigo, en este nuevo escenario, pasa a ser Manifiesto que viene de llegar cuarto de Mio Mondo a seis largos y medio del ganador. El pupilo de Aranha bien puede llevarse la prueba con guía de Diego Sánchez. Fuera de la triple fórmula original, es Don Pata el que la completa, ahora en calidad de sorpresa. De ser la contienda en pasto, el Aerosol era gran candidato al podio, en arena tras una buena campaña en grama, lo relega al de las sedas El Planchón, que tiene como objetivo el Invasor del 23 de mayo.

Marias Dream y Leopardo Campeón bregarán por estar en lo más alto del semáforo de la prueba.

En la previa a la estelar y a continuación se disputan dos carreras para generación 2018, entre ellos se destaca Colosseum, un Fin de Mundo que tiene el aval del reloj de Ovación Turf y entre ellas el voto recae en la debutante en Maroñas, ganadora de dos en Melo, La Olimareña vistiendo sedas de Soy de Caraguatá.



DESDE LA PELOUSE.

En una jornada con atractivos, al inicio se destaca el Pick 4 que tiene un acumulado de $259.630 con base $30.

1ª: 1-4-7-8

2ª: Todos

3ª: 3-5-6-7-11-13

4ª: 8-12



Trifecta con garantizado

$50.000

3ª: 13 // 3-5-6-7-11

Pick 3 con Carry Over.

Pozo acumulado: $ 36.639

7ª: 4-9-13

8ª: 3-4-6-8-12

9ª: 4-7-9-12



Cuatrifecta con garantizado $70.000

8ª: 6-8 // 3-4-6-8-12



Doble Final:Base $30

9ª: Todos

10: 12



Jockey bien representado:

César Ibáñez.

El joven piloto se apilará en varios ejemplares con chance cierta y se puede destacar