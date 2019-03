Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el Gran Premio Municipal, allá entre los años 50 y 70 , se corría al mes del Ramírez, muchos lo llamaban la gran revancha de la carrera del 6 de enero.



A casi dos meses de la disputa de la carrera más importante del calendario hípico nacional se disputa hoy, a las 19:20 horas, una verdadera revancha, ¡un verdadero carrerón! con la presencia del marcador entero del pasado Ramírez más tres ejemplares que también participaron de la gran justa de Reyes.



¿Tendrá este General Artigas G2 muchas variantes en cuanto al desarrollo de la competencia? Mirando los nombres de quienes alistarán en gateras, se cree que no.



Hay algo que no va a variar: la manera de correr tanto de First Thing, ganador del Ramírez, y de El Abanderado, su escolta a sólo un pescuezo. Viajarán ambos, con mismos números de mandil que el 6 de enero, en extrema retaguardia buscando ambos, a su manera, entrar a definir la carrera.



En el caso del defensor de las sedas “El Negro”, moverá tal sus características desde los 1000 finales al espejo mientras que el pedrense de “La Orden” buscará flanco externo apenas pisada la recta final para volar en busca de la victoria con un Pablo Rodríguez que tuvo faenas de excepción, no solo en el Ramírez, utilizó misma fórmula en el Gran Premio Nacional del pasado año.



Lo que puede cambiar en este General Artigas es la ubicación de Olympic Harvard en carrera, esperando los últimos 400 para ir en busca de la victoria y tratar de “no viajar” por flanco externo de la pista tal lo declaró su jockey a Ovación en la semana. Ahora, ¿quiénes serán los que moverán la contienda? Volverá a mover los relojes Chimango como en sus mejores presentaciones o vendrá expectante cerca de vanguardia junto a Muy Ágil, que perfectamente puede venir enseñando el camino con Machiavelli, Negrone, Don Carrasco, Great Spirit y Cerro Largo empujando.



No hay quien no considere que la carrera promete, no hay quien no entienda que es la revancha de Reyes. Ahora, ¿hay repetición de marcador o hay cambio de nombres? Hay que ganarle a First Thing, es el líder y venderá cara su derrota.



Generación del 2016 abre lista de clásicos



El clásico Benigno Paiva Irisarri marcará nueva época para el turf nacional. Por vez primera un clásico de potrancas de dos años se disputará sobre cancha de césped. El cambio le da cierto toque de incertidumbre, no solo al Paiva, también al Adolfo Folle Juanicó que se disputará sobre misma superficie, misma distancia, once cuadras pero para los potrillos. Es Bella Fever la gran líder de las nacidas en 2016. La hija de Texas Fever está invicta en tres presentaciones, es la candidata al disco y la foto. En el Folle va el también invicto Alto Voltage por nuevo lauro. En su debut derrotó a Holiday Inn demostrando ligereza y guapeza. Tanto el del Regina como Bar Arocena son los enemigos.



Atrayente clásico de yeguas en verde grama



El clásico MEF/DGC G3 a disputarse en la pista de césped tendrá en Cibeles, La Mansa Nistel y Fustic a su trío mas mentado. La de “La Horqueta” gusta de venir adelante y sabe los que es ganar en grama, si acorta la prueba a la milla, será brava. La del “Imperio” corre con la intriga de cómo se puede agarrar a la nueva superficie y la del “Crespi” sabe de correr en verde y es más que una sorpresa. Mas te Vale viene de buen triunfo y puede demostrar lo suyo al igual que Flora Gambo’a y Carina First.

En el Young el candidato es Mr. Solis







TRIPLE FÓRMULAS:

1ª): 7-5-1

2ª): 5-6-3

3ª): 2-3-4

4ª): 1-6-7

5ª): 7-1-4

6ª): 7-3-6

7ª): 1-4-9

8ª): 7-8-10

9ª): 1-6-10

10ª): 1-9-2

11ª): 8-9-4

12ª): 4-3-8

13ª): 3-7-6

14ª): 3-13-7

15ª): 11-9-2

16ª): 8-2-1

17ª): 9-11-1

18ª): 15-14-8

19ª): 5-9-10





DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Héctor Lazo

Se presenta con varios ejemplares con chance de foto incluyendo pruebas clásicas. A seguirlo.



Indicados a tener en cuenta en pick 4:

Pozo Garan.: $100,000

Carrera 13ª: 2-3-5-6-7-9

Carrera 14ª: 3-4-7-9-10-13

Carrera 15ª: 9-11

Carrera 16ª: 1-2-5-8-9



Para estudio:

Doble Final:

15 (18ª)

Todos (19ª)

Cuatrifecta 19ª:

2-4-5-9-10-14 (candado)



Eje de apuestas especiales:

Funtastic Chris

Para Pick 3 con C/O con pozo y exóticas de la 16ª.

Brians Law

Para Doble Final, cierre de P3 y exóticas de la 18ª.



Un lance a cuatro cifras

Peter Caposuto

En la 16ª puede dar el “sartenazo” de la reunión