Mitin: Se acercan las pruebas más codiciadas del año

Con 16 corceles en gateras, el próximo domingo 17 de enero se disputará la edición 123 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1. Y será recordado como el Ramírez de la pandemia, el Ramírez que fue pospuesto y disputado un día domingo.

Una carrera que tiene a Don José de Giuli y a Pablo Gelsi como los cuidadores más ganadores y al jinete Irineo Leguisamo como el profesional más ganador en la historia de la carrera emblema de nuestro turf. El “Pulpo” obtuvo el Ramírez en ocho ocasiones y me animo a decir que difícilmente en esta era haya un jockey o cuidador que se le acerque. Leguisamo ganó su primer Ramírez en 1926 y el último en 1962 con Inigualable. Walter Báez, en funciones en la actualidad, llega a cuatro entre jinete y cuidador y le será difícil igualar al “Legui”.

Quedan Ramírez en el recuerdo, Sol de Noche, Chupito, el triplete de los Practicante, el de Strong Kid disputado un 8 de enero presentado por don Albérico Migues.

Desde la reapertura, las brillantes demostraciones de Good Report y Ajuste Fiscal, la gloria de Relento en 2009 y su caída en 2011 con todo un hipódromo coreando su nombre.



Los tres clásicos que acompañan al Ramírez en el recuerdo

El clásico de ellas tiene a excelentes yeguas que obtuvieron la prueba más importante del Mitin. El mejor tiempo lo puso la argentina Magnetic Eyes en 2006 cuando detuvo relojes en 2´00”01. Excelentes fueron, también, los 2´01”58 de Atelier y el de Santa Guapa que empleó 5 centésimas más que la conducida por el aprendiz Robert E. González. Cabe el recuerdo para el brillante momento de la sedas y haras Lacala con Kalaka Plick (madre de Alevoso, ganador del Maroñas en 2015) y de Anestesia ambas bajos los cuidados de Pablo Cardozo. Supieron lucirse también Brillante Ok en 2017 que deslumbró en 2´01”16 en la edición 17´.



Tiene la milla del Mitin a familias ganadoras, el récord horse Brujo de olleros y Alcorano fueron ganadores en 2012 y 2009 y este último es padre de Don Carrasco, ganador de la edición 2018 luciendo las mismas sedas, Hs. Bagé do Sul. También se lucieron Don Oliver H en una estupenda muestra en 2015, los defensores del BGC Thorougbred Stud - Grand Salute y Jump High bajo los cuidados de Ricardo Colombo. Los profesionales Walter Báez y Everton Rodrigues obtuvieron de 17 ediciones el Piñeyrúa en tres ocasiones, pero nunca en forma conjunta. Este 17 de enero se corre la edición 101 de la prestigiosa carrera.



El cortometraje es la prueba más novel del Mitin ya que se disputa desde el año 1950 cuando Eglantine ganó y logró luego un triplete momento en que la carrera se corría sobre 1100 metros. Harken logró el Double Event y dio a cuatro ganadores, de 1989 a 1992. La edición 58 encuentra a la carrera con tres yeguas ganadoras en las últimas tres ocasiones - Enjoy, Holy Legal e Itaperuna - y a un jockey que viene en doblete, Héctor Lazo. En 2014 Eliot Ness ganó el Maroñas en tiempo récord - 56”41 - con guía de Luis Cáceres, cuidados de E, Martínez luciendo sedas del X.V. A gatera llena y carrera abierta se corre la corta más esperada.