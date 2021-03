Misión cumplida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El irlandés Rebel’s Romance fue el amplio ganador de la UAE Derby disputado ayer en la mega reunión de los 26.5 millones de dólares en premios en el hipódromo de Meydan en Dubai.

Su jockey, el experiente y multi ganador en el Mitin de la DWC, William Buick, lo llevó al éxito al defensor del Godolphin, que superó con claridad a Panadol por cinco largos y medio en valiosos 1’56”28 para recorrer los 1900 metros de la carrera que repartió 750 mil dólares en premios.

Las sedas azules se llevaron 435 mil de los petro dólares. A cuerpo y tres cuartos del escolta arribó el también irlandés New Treasure, que relegó al cuarto puesto a Takeru Pegasus.

Nuestro representante El Patriota, quedó en octavo lugar a 18 cuerpos del ganador y a ocho y cuarto del séptimo delante de seis ejemplares de Japón, EEUU e Irlanda. Cierra El Patriota, de aceptable manera, su paso por Meydan con un triunfo, un marcador rentado y esta perfomance en la UAE Derby G2.



DUBAI GOLDEN SHAHEEN. La lesión de ganador de la Golden Shaheen, Zendem, fue la nota empaño la jornada ya que luego de obtener la prueba tiró a su jockey que esquivó a todos sus rivales desde el piso y salió ileso, no así el ganador que tras ganar tuvo que ser sacrificado.



DUBAI SHEEMA CLASSIC. En la Dubai Sheema Classic, 2410 metros en césped en una espectacular definición el ganador de la Saudi Cup, Mishriff, derrotó a los japoneses Chromo Genesis y Loves only You para llevarse 2.9 millones de los cinco que había para repartir en la carrera que precede en méritos y bolsa a la Dubai World Cup. El pupilo de John Gosden, en recta opuesta se mostraba en lugar de retaguardia a unos ocho largos de los punteros, cuando entraron a la verde recta, buscó terreno firme por andariveles externos con su jinete David Egan para superar al dúo nipón que fueron rivales de fuste para el ganador de cuatro años de Tabor, Smith y Magnier.



DUBAI WORLD CUP. En la Dubai World Cup hago acuerdo a las palabras de Carlos Sarmiento, relator hípico del hipódromo de Monterrico - Perú, “la casa se respeta” y el Godolphin se lleva por tercera vez consecutiva (décima en la historia) la prueba de los 12 millones de dólares. Fue triunfo del favorito Mystic Guide que con la dupla de Luis Saez y M. Stidham le dieron a la chaquetilla azul de Al Matkdoum el tercer éxito consecutivo en la carrera que cierra el Mitin de Meydan. En mitad de recta el descendiente de Ghostzapper en madre A.P. Indy fue un torbellino para sus rivales, sobre pasó a Hypotetical que fue el puntero de la carrera y llegó con claras ventajas sobre el japonés Chuwa Wizard que demostró, junto a toda la delegación del sol naciente, que llegaron a Meydan con una fuerte comitiva.



El ganador presentaba una tabulada de temer, con cuatro años y siete corridas, acumulaba cuatro ganadas y una sola participación sobre 2000 metros (2º en Belmont). Cumplió con creces su cometido para darle al Godolphin su tercer DWC al hilo. Fue tercero Magny Cours (USA) y cuarto Hypotetical delante de Salute the Soldier.



Nuestro Ajuste Fiscal llegó en la octava posición, vino en puestos de zaga, se acercó entre codos pero en la recta final no descontó como para estar cerca de le definición o puestos de premios. Las próximas horas serán de definiciones con los pingos compatriotas, que se enfrentaron a ejemplares del mundo entero, clasificaron a las pruebas del 27 de marzo, el objetivo principal de toda la misión celeste - norteña - blanquiceleste que organizó Antonio Cintra. Volverán con la frente en alto, se defendió con creces a nuestra hípica, a nuestro turf.



Como mensaje a quienes hacen comparaciones, a veces sin ser necesarias, en un año en Maroñas se reparten diez millones de dólares en premios. Ayer en Dubai, en la carrera que corrió Ajuste se repartieron doce, en la de El Patriota 750 mil dólares, varias veces nuestro Ramírez. Ahí se puede evaluar quienes fueron los rivales, por los premios que corrieron y lo que es nuestro mercado doméstico.



Ahí fueron cinco pingos con campaña en Maroñas, es de esperar que en noviembre estén los nombres de los cinco, seis viajeros para la nueva aventura “A la conquista de Meydan, tierra de los petro dólares”.



Como primer experiencia, salvó con nota. Vamos por más.