Miran a las pollas

A. Cintra

Presenta en el Clásico Ensayo G3 a tres de sus pupilos, Capita, con Vagner Leal viene de ganar de formidable forma la de perdedores en buen guarismo, ficha a tener en cuenta a la hora de las exóticas, Engineer se dejó gritar en mitad de recta del Criterium, cambia de monta, va Héctor Lazo con él y es otro que bien puede definir la prueba. Completa su terceto New Honour (Honour and Glory), con Da Silva que tras una victoria no tuvo un buen Juvenile Sprint y bien puede rehabilitarse. En el Producción Nacional G3 presenta a Najera, en carrera harto difícil la hija de A Little Warm bien puede chapear con la monta de Jose Da Silva.



F. Guedes

Ojo!

Quizás resulte sorpresivo tener al jinete canario entre los candidatos a obtener un triunfo en las dos carreras estelares de este domingo, pero, la buena de Calpurnia (Music Van) sabe de victoria estelar demostrando guapeza en césped sobre once cuadras, en la jornada de Campeones ni tuvo una buena tarde y llega a esta tarde a recuperar sitiales de privilegio.

En el Ensayo G3 corre a un animal que en las mañanas de ensayos, motiva a cualquiera. Es que si Possesivo (Posse) demuestra en la tarde lo de las mañanas, puede ser el dividendo de cuatro cifras en el Ensayo G3.

A mirarlo de cerca al pedrense.



N. Romero

Viene de obtener ambos Criterium con los que serán los candidatos y posibles favoritos de los clásicos Producción Nacional G3 y Ensayo, G3.

Ambos radicados en el hipódromo de Las Piedras viajan al Jerárquico a reconfirmar bondades. Astrid (The Leopard) ganó sus dos últimas pruebas estelares en forma contundente, en el Criterium fue Joy Gateada la que escoltó y llega a pedirle cuentas. En el caso del Ensayo el Baby Crack Mourinho (Invasor) la tendrá más difícil dado que todo el semáforo del Criterium irá en busca de la presea de oro en la carrera previa a la Gran Polla de Potrillos. Es Romero guía de ambos, tiene todo para nuevo doblete.





DESDE LA PELOUSE



El jockey bien representado

Vagner Leal

El jockey que dio doblete en la sabatina busca seguir escalando peldaños en la estadística 2020.



A tener en cuenta en la trifecta de la 10ª:



10ª carrera

Para ganar: 1-11

Para segundo: 2-3-4-5-8

Para tercero: 1-2-3-4-5-8-11



Pick 4 con pozo

Garantizado: $70,000

4ª: 1-2-9-15

5ª: 1-10

6ª: 4-5-6-9-11

7ª: 6-13



Eje de apuestas especiales:

Vdara

Para el Pick inicial y exóticas de la 1ª

Al Mare

Para “clavar” en la trifecta, Doble y exóticas de la 10ª



Un lance a cuatro cifras

Atammuz

Ojo con el Texas Fever en la tercera en verde.