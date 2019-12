La milla más famosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los tres clásicos que acompañan al Gran Premio José Pedro Ramírez también tienen su propia historia, menor en años, rica en cuanto a quienes ganaron, el cortometraje, la milla y los dos kilómetros de ellas en cada 6 de enero.

El hoy Pedro Piñeyrua URU G1 nació en 1913, el lunes 6 de enero se corre la Edición 101. Desde la reapertura, los nombres de Walter Báez, Ricardo Colombo, Carlos Bueno, Carlos Vigil, Ivo Pereira, Marcelo Blanco, los colores del Bage do Sul, BGC Thoroughbred Stud se han repetido en el podio mas Brujo de Olleros, amo y señor de la milla que ostenta el récord de distancia (1´33”27) con los colores del Cirne Lima.

Con el nombre de Carlos Pellegrini se inicio esta prueba clásica que hoy figura como URU G1 y desde 1948 como Benito Villanueva, como lo conocí y lo recuerdo desde temprana edad viendo a pingos como Gabin, Retintín, Snow Sportsman que cruzo el charco con Julio Fajardo para ganar el Villanueva, Al Garete, Virreino a sport de fiesta con la monta de Carlitos Domínguez defendiendo los colores del “P.A.S.” Bajo los cuidados de Don Osvaldo Elizalde que en la época de los 90´, su hijo Osvaldo, supo repetir con el “grandote” Bermejo con guía de Numerable Techera luciendo los colores del “Ahijuna!”.

No hay, a lo largo de las 100 ediciones anteriores, ejemplares en “Double Event”, si hay caballerizas que marcan la historia como “Fraternidad”, que obtuvo el Piñeyrua del 1924 y hoy sigue en actividad, el Atahualpa, Los Dos, ganador en 1943 y 1959 y el Petite Ecurie entre otros.

Oscar Domínguez, Carlos Domínguez, Walter Báez, Julio Gularte, Jorge W. García, Vilmar Sanguinetti tienen su historia a nivel de látigos con mas de un triunfo en el Maroñas “viejo” al igual que los cuidas Antonio Marsiglia, Osvaldo Elizalde, que juntos a otros grandes forjaron la historia de la milla de Reyes.

El jueves se ratifica, a las 19:00 se realiza el sorteo de gateras y tendremos a los nuevos postulantes de la milla de Reyes.





Victoria de Suprema D´Or en el Sisley

Con excelente guía de Nicol Romero, bajos los cuidados del joven Matías Villalba, la regular Suprema D´Or derrotó por el pescuezo a la favorita Guajuvira en una brava lucha en los últimos 300 metros del especial Sisley, prueba central de la jornada dominical en Maroñas.

En 1´05”24, la defensora del “0 es 3” vino ubicada en puestos intermedios desde albores de prueba hasta los últimos 400 metros de carrera, momento en que un hábil Nicol Romero impulsó a la descendiente de Mogador y Superiora, sin perder un metro, por flanco interno, superó a las punteras Vacation Camp y My para trenzarse en lucha con Guajuvira. En los doscientos, parecía que el triunfo se iba para lares pedrenses, en la última cuadra, Romero le pidió el resto a la suya para poner el pescuezo de ventaja y superar a la defensora de las sedas “Malos Pensamientos”.

Es tiempo ahora, para Suprema D´Or de espera ya que, hasta el jueves figura como 2ª suplente en el Maroñas de Reyes.

