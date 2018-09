En la milla se correrán las pruebas estelares

El próximo fin de semana verá su actividad reducida a sábado y domingo. En el primer día de carreras el turf latirá en Las Piedras y en Melo. Serán 11 cotejos en el limítrofe y 9 en el Sint. De esta forma habrá 20 competencias en total.



En el circo de los Eucaliptos lo más importante será la quinta carrera, el preferencial Mano Blanca donde serán nueve los anotados. The Dancer, Rey Horik, El Boyero, Rey Victorioso y Alevoso son los más destacados de los nueve que anotaron. La carrera va sobre 1200 metros.



En Melo lo principal será la disputa de ambas pollas, las dos sobre 1100 metros y con $130.000 de bolsa.



En Maroñas todo quedó resumido a una mega jornada dominical que contará con 18 competencias. En materia clásica se disputará en séptimo lugar de la reunión el clásico América. Allí son cinco las yeguas que prometen ser de la partida. Encabezan la lista la excelente yunta que defiende al haras La Horqueta. Hablamos por supuesto de Cibeles y Playera. La primera de ellas atraviesa un fantástico momento y ha conseguido dos triunfos consecutivos en esta distancia. Ganadora de cuatro de sus últimas cinco salidas a pista es hoy por hoy referencia entre las yeguas. Además llevará a una gran compañera. Playera viene definiendo en mayor distancias y ahora en su tiro ideal es brevísima. La carrera tendrá un gran retorno y es el de Bamba y Bamba. La yegua de pequeño físico y gran corazón tuvo un enorme nivel como potranca pero este año no salió a pistas. Vuelve con intenciones de recuperar tiempo perdido. La corredora Sun Goddes y Hastquina que quiere volver por sus fueros completan el lote.



Para los machos el turno de medirse llegará en el clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta. Son siete los anotados y Fitzgerald se roba las miradas. El del stud La Fe viene de dos grandes victorias y parece no tener rivales en la media distancia. Almoradi lo escoltó hace un mes y le pedirá revancha. También estará el tercero de aquella ocasión, el ascendente Retador. Punto importante es el retorno de Card Day, el que fuera el mejor potrillo de Las Piedras vuelve a correr tras medio año al margen. El veterano Agion do Jaguarete le pondrá velocidad al cotejo, Ben Hur tratará de confirmar que viene recuperándose y Decisivo Boy procurará repetir su última victoria. Un carrerón!