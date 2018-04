La milla en césped es atracción del Villanueva

El clásico Benito Villanueva, G3, es la gran atracción de domingo en el hipódromo de Maroñas, donde Fitzgerald -candidato de Ovación- enfrenta a ocho rivales de sumo riesgo.



El pupilo de Firpo viene de muy buena victoria en el clásico “Otoño” el pasado 1° de abril sobre Descocado y Calaf, su jockey Luis Alberto Cáceres adelantó que “es una carrera con pocos caballos, vamos por primera vez al césped. Tanto floreo como partida me han dejado conforme”.



El Put it Back correrá por vez primera en grama y tendrá a rivales que ya conocen de correr sobre esa superficie. Es chance primaria para ocupar, con su número de mandil, el casillero mayor del marcador.



Es el norteño El Topo enemigo de sumo cuidado. Ganador en La Gavea, en su primera incursión en Maroñas dejó grata impresión. Va por su primer logro estelar en el Jerárquico.



Tanto Calaf como Maraton -gusta de moverse en vanguardia- y Gauche son animales a tener en cuenta en la definición de la prueba. Tanto Calaf como Smash serán representantes nacidos en nuestras tierras, el resto, ocho, son norteños.



Desde la Pelouse



El jockey mejor representado

Luis A. Cáceres

El salteño va en busca de más de un podio para acercarse en la estadística. Corre a Fitzgerald.



Indicados a tener en cuenta en pick4:

Pick 4, Pozo: $ 50.000

Carrera 7ª: 9

Carrera 8ª: 3-6-11-13

Carrera 9ª: 1-2-6-7-10

Carrera 10ª: 10



Para el cierre:

Doble Final:

3-15 (13ª)

Todos (14ª)

Cuatrifecta 14ª:

7 // 3-4-8-9-10-13



Eje de apuestas especiales:

Interamericana

Para inicio Pick 3 (3ª ) y eje de exóticas, exacta/trifecta

Lie to Me

Trifecta con pozo de la 10ª, 10-11 10-8// Todos



Un lance a cuatro cifras

Candid Camera

La del Dylanmia puede ser el gran desquite a ¡10x1!