Ellos y ellas se miden en arena y césped

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El clásico Francisco y Alberto Milia, a disputarse esta tarde en Maroñas, tiene horario de largada a las 17:00 y cuenta con un condimento especial para Sinabung y sus huestes. Es que el pupilo de Ricardo Colombo tuvo un contratiempo en la previa de la milla de Reyes y no pudo ser de la partida.

Es su regreso a las pistas con la de colores y tanto, el propio ejemplar, su jockey, su propietario, compositor y quienes rodean a Sinabung buscarán hacer coincidir el regreso con podio.

El candidato tendrá en Almoradi y Noidea Day a dos rivales de sumo cuidado; el pupilo de Cintra no pudo con un magnifico Aero Trem el 6 de enero al igual que el del Sporting Club que salió a correr la prueba en todos lados. Con menos en pista, tanto el potrillo como el cinco años son bravos.

En el Carlos Sáenz Zumarán y Ricardo Zumarán Arocena tiene en la yunta de Kattegat y Más te Vale se llevan el voto. Ambas son eximias pasteras, tiene sus mejores perfomances en esta pista y les viene de perillas la distancia. Será Lisarb una de las que pondrán a prueba a las dos de Los Vikingos. Largan 18:15.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Héctor Lazo

En reunión donde hay varios profesionales que pueden destacarse, elegimos al de Villa Carmen.



Indicados a tener en cuenta en pick 3 C/O

Pozo acumulado: $ 19.376.-

Carrera 8ª: 5-6

Carrera 9ª: 9

Carrera 10ª: Todos



Para estudio:

Doble Final:

3-8-12-14 (14ª)

1-5-7-9 (15ª)

Trifecta (Pozo) 15ª:

1-5-6-7-9 (Candado)



Pick 8 (base $10) Pozo: $6.755.824

8ª: 5-6

9ª: 1-9-11

11ª: 10

12ª: 10-12

13ª: 1-7-8-10-11-12



Uno a buen dividendo:

Gabi Trigresa

En la 10ª para Pick 8 millonario y Trifecta c/pozo