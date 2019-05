Mi Carabela visó su pasaporte a Campeones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La potranca Mi Carabela se adjudicó de forma corta pero neta el clásico Treinta y Tres Orientales, sobre arena, disputado en la víspera en Maroñas.



Debido a las intensas lluvias caídas sobre el hipódromo, las autoridades decidieron cambiar la pista a disputarse el único clásico de la jornada de domingo, al igual que el resto de la carreras que tenían el césped como superficie a recorrer.



Al abrirse las gateras, fueron Blue Spark y Flor Real a mover acciones, tomaron ventajas por sobre Mi Carabela, Victoriana y Qué Felicidad, dejando en retaguardia a One Drope y Flaming Star.



Las punteras marcaron severos parciales en pista muy alterada. Para las primeras cuatro cuadras estamparon 22”92 con la Alexander of Hales enseñando el camino y Flor Real a su lado. Antes de girar la curva, tanto Mi Carabela como Victoriana, Qué Felicidad y One Drope quedaron cerca de las de vanguardia.



En los 400 finales, Damián de Arrascaeta toma la posta de la carrera, mueve a la Marine que toma ventajas, las punteras dejan de ser enemigas, mientras que por flanco externo se hace notar One Drope.



En los 250 (800 en 46”14), la defensora de “El Negro” mantiene ventajas sobre la pedrense, que busca entrarle a las grupas a la pupila de Pereira, que se hace fuerte en delantera para llegar a la meta con tres cuartos de cuerpo por delante de la defensora de las sedas Guillermo y Faustina. A un largo ocupó la tercera posición Victoriana y a varios clausuró el marcador rentado Flor Real.



Buen triunfo de la nacida en el haras Don Juca, Mi Carabela, que llega a su tercer triunfo, segundo en Maroñas y primero de corte clásico con miras a la Juvenile Fillies de la Serie Campeones del próximo 2 de junio.