Mi Carabela en el Sisley

Cargando el top weight -58 kilos-, la cuatro años Mi Carabela hizo suyo el handicap especial Sisley disputado en la última reunión del año en Maroñas.



La defensora de las sedas El Negro derrotó a Peregrina por medio largo en muy buenos 1’04”63, fue tercera Jeitinho Doce a tres cuartos cerrando el rentado Maga Purse a medio cuerpo. Llegó en quinto lugar Benalmadena. El handicap, bien conformado, permitió una definición apretada llegando todas las competidoras separadas por no largo margen, más aún, cinco de las diez participantes (eran nueve números ya que había una yunta) repartían un sport de tres cifras mientras que solo cuatro de ellas pagaban por arriba de los diez pesos.



En el disco fue triunfo de Mi Carabela que bien administrada por Damián De Arrascaeta que, cargando 58 kilos derrotó a una Peregrina que se le vino a las barbas de 150 a la meta pero que no pudo dar alcance a la descendiente de Marine que se alzó con la carrera.



La misma tuvo una partida desordenada donde Victoria Hit se vino para adentro y causó molestias a par de rivales y tomó la vanguardia de la prueba recorridos los primeros 150 metros seguida por Columbia y Benalmadena quedando cerca Mi Carabela.



Al entrar a la recta Mi Carabela fue en busca de las punteras, Benalmadena lo trató pero no pudo, Jeitinho Doce se dejó ver por flanco externo y Peregrina comenzó larga atropellada.



En los 200 la de Piriz-Pereira tomó ventajas y se fue rumbo al disco para obtener la carrera más importante de la jornada, fue escolta, en larga carga Peregrina.



Se corrió el último especial, hasta el 15 de enero no hay actividad en Maroñas.



PRE INSCRIPCIONES

Nuevas fechas para preinscripciones y ratificaciones para los clásicos:

Gran Premio José Pedro RamÍrez G1, Gran Premio Ciudad de Montevideo-“Presidente Jorge Batlle” G1, Gran Premio Pedro Piñeyrúa URU G1, Gran Premio Maroñas URU G2.



PREINSCRIPCION: lunes 28/12/2020 hasta las 12 horas (sin costo, oficinas Hipódromos de Maroñas y Las Piedras, mail o fax.). Se entregan completas y firmadas las fichas manuales para cada equino en cada Clásico que desea preinscribir.



RATIFICACIÓN: lunes 04/01/2021 hasta las 12 horas: 1. Debe realizar el pago antes del dÍa lunes 04/01/2021.



Formas de pago:

REDPAGOS “cobranza inscripciones hÍpicas” con el N° de documento del propietario que ratifica el equino o transferencia bancaria.