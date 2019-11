Mi Carabela ganó el cortometraje en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mi Carabela dominó el clásico Marcelo, Mauricio y Andres Wildemauwe disputado este domingo en Maroñas, derrotó por varios cuerpos a Sub Luz llegando tercera No la Soñe a la cabeza y cuarta Essvirtuosa a cuarto de cuerpo.

La defensora de las sedas El Negro venía de larga rentree de mas de cuatro meses, ocasión que había llegado NP de Blossom en el Critérium. Tras pacientes cuidados la descendiente de Marine volvió pronta para brindar espectáculo, bajo guía de Damián de Arrascaeta saltó presta de gateras para despedirse de sus rivales en los 300 y regresar a podio estelar demostrando que se trata de una piezas de subido valor.

La prueba se hizo en tándems, adelante movían Mi Carabela junto a Suprema D´Or, cerca quedaban Sub Luz y Mágica y detrás de ellas No la Soñé y Essvirtuosa. Al girar el codo final la puntera no cedía, Nicol Romero le pedía el resto a la suya, por fuera se hacia ver Mágica y desde el fondo asomaban Sub Luz , No la Soñe y Essvirtuosa.

A falta de 300 de Arrascaeta mueve a la suya que comienza a tomar ventajas, Suprema D´Or no le sigue el paso, Mágica no descuenta mientras que por flanco externo acortan ventajas Sub Luz, No la Soñe y Essvirtuosa. A falta de una cuadra Mi Carabela corría con el triunfo asegurado y la lucha se reduce para ocupar el puesto de escolta que lo logró Sub Luz por sobre No la Soñé.



Debernardis. El bueno de Monje Negro alcanzó a Ecatombe en el mismo disco en el especial Debernardis disputado sobre 22 cuadras sobre pista de césped. El salteño Luis Caceres, a falta de 300 preparó la atropellada del pupilo de los Martinez, lo enriendo en los 200 y lo hecho a correr para alcanzar a su hermano paterno en el filo del espejo para ponerle media testa en 2’15”17 para volver al triunfo y dejar en claro que está vigente. Guapa la carrera de Ecatombe, que dominó en los 400, se despegó de Supertramp SV y Mordoree para ceder ante la carga de Monje Negro.



Ecuador. Con hábil guía de la jockey aprendiz Mirtha Trías, Le Cirque se adjudicó en tiempo récord el especial Ecuador. La tordilla disparó a tiempo en la recta, sacó ventajas y puso el hocico delante de Rojo Corredor en 1´08”26, fue tercero Agion do Jaguarete a media cabeza, cuarto lugar para Cloyan.



Florida. Con buena conducción de Emilio Tonna, Somesse derrotó a Purebred en la final del Torno Pablo Falero disputado en el Irineo Leguisamo de Florida. El descendiente de Posse detuvo relojes en 1´30”84, fue tercero Tu es Demás.