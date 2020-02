Meydan recibe a nuestra Bella Fever

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras once meses de ausencia con la de colores, hoy a las 11:30 horas de Uruguay (18:30 en Dubai) regresa a las pistas la invicta Bella Fever.

La defensora del J. Stables LLC, que debutó en Las Piedras ganando de forma cómoda para luego ganar la condicional en Maroñas y dos pruebas estelares, participará en el Meydan Classic Trial, en césped, sobre 1400 metros y que tiene una bolsa de premios de 100 mil dólares. La nacida en El Santo, con un rating de 97 libras, será conducida por Dane O´Neill.



Latino. Suman gateras

La delegación chilena quedó definida luego de la disputa de El Derby en el Valparaíso Sporting. Encabeza el lote War Breeze y lo acompañan Master Piece y Savitar. Eron do Jaguarete será el representante de Cidade Jardim, mientras que el domingo La Gavea define a su nominado.



Información. Pasaporte equino

A partir del 1º de abril, todos los equinos deben poseer el correspondiente Pasaporte y la sanidad vigente para poder ingresar a los Hipódromos, hacer uso de sus instalaciones y/o alojarse en la Villa Hípica.

Quienes no no cumplan dicha reglamentación, podrán ser sancionados.



La Concordia. Remate en marzo

El próximo 28 de marzo el haras La Concordia realizará un remate de yeguas madres grávidas de Ioya Bigtime, Trinniberg, Brooklyn Boy y So Brillant, animales en training y destetes con la firma de Walter Abelenda y el martillo de Pablo Núñez Pereyra. El remate se llevará a cabo en el haras, en Melilla.