Meydan se abre para los orientales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el avión de Ajuste Fiscal, El Patriota, Trancaferro, Almoradi y Upper Class se alistó todo el turf y elevage de nuestro país. Que los cinco caballos tengan una buena temporada en Meydan repercute en nuestras carreras, en nuestros clásicos, en los pasados y en lo que se viene.



Ajuste Fiscal es ganador de uno de los dos G1 que tiene el hipódromo de Maroñas, es el hijo de Ioya Bigtime quien defenderá la calidad de la carrera en cuanto clásico dispute, por ello su tercer puesto en el Al Maktoum Challange, Round dos, un G2 sobre 1900 metros, deja en alto al turf local. Si cada uno de los lectores toma estas líneas como algo que mejora a nuestra sigla URU en el mundo, sin miramientos a quienes son los propietarios de los caballos, quién los cuida, quién es el veterinario, peón o vareador, es el sentido mismo que hemos levantado la mira y con buenos pingos nos podemos enfrentar a los mejores sin pasar papelones.



Encausar a los propietarios, elegir su gente, dejar a los suyos aquí, fue tarea del entrenador que viajó a Dubai, es de buen burrero y amante de los caballos pura sangre ver con beneplácito que caballos nacidos y criados en nuestras praderas no desentonan en el difícil Meydan.



Viajaron con un objetivo, llegar a la Dubai World Cup el 6 de marzo, o quizás antes, sabremos si Ajuste Fiscal logra tener una gatera en la carrera estrella del programa del sábado 27 de marzo, ¿no se van a emocionar ver a nuestra bandera en cuando presenten al hijo de Ioya Bigtime?



¿No se van a emocionar si El Patriota logra tener un partidor en la UAE Derby ese mismo día? Bueno, yo si me emocionaría, se me inflaría el pecho que un sangre pura de carrera que vi en nuestras tierras correr logre tan importante logro sin olvidarme de Trancaferro, Almoradi y Upper Class.



Ver la sigla URU en la jornada de la DWC es el primer final de este camino que han trazado varios, es nuestro orgullo poder disfrutarlo, y aquel que no lo piensa así, por cada carrera ponga el corazón oriental delante de todo para vibrar, disfrutar y por qué no, gritar por un pingo nuestro en lejanas tierras.



El jueves serán otros los que nos hagan buscar en la computadora para ver la carrera con colores que nos representan. Que grites, Uruguay nomá, y te sumes a un apoyo que se sentirá en Dubai no será de que te subiste al carro tarde. Ese carro, es que un uruguayo está haciendo lugar que otros uruguayos viajen ya que están abriendo puertas a nuestro turf y elevage.





RAMPONI LORDA

Con destacada muestra en el césped, la norteña Lisarb se adjudicó de muy buena forma el hándicap especial Andrés Ramponi Lorda.

La defensora de las sedas Musa vino empujando la carrera desde el vamos para superar a Yo te Dije por dos cuerpos y tres cuartos; fue tercera Coisa Linda a cuerpo y tres cuartos clausurando el marcador rentado Mi Camorrera. Llegó en quinto puesto Nhoque. Nuevo triunfo de la descendiente de Wild Event que llega a tres triunfos en Maroñas (dos especiales y un clásico). No sintió los 62 kilos que cargó para llevarse la carrera más importante de la jornada de domingo.

Luis Cáceres la esperó hasta los últimos 300 para irse en busca de la victoria y mirar de lejos a sus adversarias ya que logró el triunfo de forma cómoda. A la ganadora la entrena Angel Rodríguez en el Haras Musa, aplausos para su equipo.