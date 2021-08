Merecido triunfo de Sub Manner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se presentó el listado del clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta el pasado lunes, base de la jornada de la víspera en Maroñas varios eran los candidatos al disco y la foto. Uno de ellos era Sub Manner, un veterano de mil batallas, que venía de una seguidilla de buenas actuaciones en arena y en grama, pero que no lograba conquistar el primer lugar del semáforo.



Es el pupilo de Washington Bonacci un animal que tiene varios problemas de salud, y con ellos se revuelve ante los mejores. Hoy las carreras de mediano recorrido son de 1400 a 1600 metros.



La tabulada del hijo de Subordination marca que entró a la cancha en 32 ocasiones logrando nueve victorias, ocho en Maroñas y una en Las Piedras. En el Jerárquico logró en 2019 el clásico Etcheverry y la Sprint de Campeones en 2020, ambos sobre doce cuadras.



El pasado año sus huestes lo subieron al noble equino a pruebas con largadas paralelas a Belloni, logró el Gelsi y Ferro en noviembre para comenzar a esa seguidilla de buenas actuaciones, cargando siempre con sus problemas de salud.



Pero en la tarde de ayer, con el regreso del público a las tribunas, Sub Manner con la monta de Damián Bonacci y presentación de Washington Bonacci logró de excelente forma la prueba principal de la jornada al derrotar por cuerpo y medio a Don Pata estampando muy buenos 1’33”57 para recorrer la milla. Fue tercero Nathan a la cabeza cerrando el rentado Possesivo. Fue quinto Algo Bueno.



Tiene todo Sub Manner, si sus nanas se lo permiten, seguir en estas distancias para llegar al seis de enero del próximo año a buscar la revancha en el Gran Premio Pedro Piñeyrúa.



La carrera tuvo en Osoja a su decidido puntero pero ni Don Pata ni Nathan lo dejaron moverse a voluntad, detrás de ellos quedaban Sub Manner, Possesivo, Algo Bueno, Sub Manner, Papa Mim quedando cerca Might Boy y Engineer.



Al girar el codo, con parciales de 23”13, 46”33 procedieron a entrar a la recta final, Osoja en los 350 deja de ser rival, Don Pata y Nathan, por fuera comienzan a dejarse gritar, por dentro arrimaba Possesivo y desde mitad de lote y por flanco externo se dejó ver, gritar y luego disfrutar, Sub Manner, que con lujosa acción pasa de largo a sus rivales y adjudicarse la carrera estelar bajo el griterío de sus fanáticos.



Se hizo esperar, pero el veterano Sub Manner se lució en un Maroñas con público y con una gran fiesta.