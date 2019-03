El Mercosur es base del domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana hípico está conformado por 23 competencias en Maroñas entre viernes y domingo y 18 en la sabatina, llegan ocho desde el hipódromo de Melo y 10 en Las Piedras.



La dominical ofrece competencias de interés, pruebas para la generación 2016 que abren reunión, un interesante handicap sobre césped con 1500 metros a recorrer con 13 en gateras y el handicap especial Mercosur, un cortometraje que reunió docena de anotaciones.



Prometen ocupar gateras, Escorpión (50), Cloyan (54), Sub Manner (56), Peregrina (51), Moga Victory (54), Humo Blanco (64), The Dancer (60), Eccléctico (60), Júbilo (54), Macho de Ley (50), Pretoriano (60) y Fui con El (60).



Un reparto de kilos que empareja las chances, regresa el bueno de Ecclético, de muy buena primera campaña, que tras mas de 5 meses de reposo regresó a las pistas el pasado sábado en el Real de San Carlos de Colonia logrando un buen triunfo.



En el pedrense se disputa el Preferencial “Oro 18” sobre 2000 metros. Anotaron Incompatible (56), Dow Jones (50), Sub Mambo (58), Special Halo (52), Puerto Natales (50), Lazaro Ma (50), Viejo Grata (55), Funcho (50), Little Leca (57), Pretor do Sul (63) y Nedway (60).