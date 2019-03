Méndez y Lazo en el Artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los clásicos de mañana domingo atrapan la atención de la afición: dos de los profesionales que tomarán parte del Gran Premio General Artigas G2 sobre milla y media dieron sus impresiones sobre la espectacular prueba, que es la revancha de Reyes.



“Es una carrera muy linda, Olympic Harvard siguió en gran forma, venimos de entrar terceros a un cuerpo y medio de First Thing en el Ramírez, creo que tengo un caballo con mucha chance”, dijo Julio César Méndez cuando dialogamos con él en la mañana de vareo. “Creo que va a ser una carrera donde se vendrá en un lote muy amontonado. Hay que estar muy atento a ello y espero tener más suerte que en el Ramírez, donde no tuve un buen desarrollo. En el codo me tocó viajar muy abierto. La idea es correr ahora, de atrás para aprovechar su atropellada. Hay que estar atentos a los que vienen atrás pero también a los que vengan adelante mío” acotó el jinete melense con referencia a la carrera y a la chance del defensor del “Hs. Regina en el clásico General Artigas G2 que larga 19:20 horas de este domingo.



A Héctor Lazo le fue confiada la monta de Muy Ágil. “El caballo llega muy bien, solo lo corrí una vez y me dejó muy buena impresión, por ello opté por seguir montando a Muy Ágil”, declaró el oriundo de Villa del Carmen. “No sé si agarraré la punta, hay dos animales que son posibles punteros. Por ello hay que decidir sobre la marcha. Aparte hay rivales muy bravos que vendrán de atrás. Creo que a ser una carrera muy linda para ver. Tengo rivales muy duros, espero hacer lo mejor y que nos toque la suerte” cerró diciendo Lazo que será, con el del “3 de enero”, firme animador de la prueba.



En el mes de marzo Maroñas celebrará el Mes de la Mujer. Durante todo el mes no se cobrará entrada de acceso a Palco Oficial y Tribuna Folle a las damas que asistan a las reuniones hípicas que se realicen.



Esta práctica, informan desde Codere, será válida desde el domingo 3, fecha en la cual se disputará el Gran Premio General Artigas G2, la Revancha del Gran Premio José Pedro Ramírez.



En la programación del próximo domingo, además de las 19 carreras, se destacan diversas actividades para toda la familia, en particular, un Festival de Murgas con la participación, a partir de las 15 horas, de La Trasnochada, Doña Bastarda, La Gran Muñeca, que actuarán en los escenarios de Folle y Palco.



Además, desde tempranas horas se realizará la tradicional feria de food trucks con la presencia de Chelato



Abrebocas, Chivitruck y Cerveza Patagonia entre otras marcas, más diversas actividades especiales para niños, completando la fiesta para toda familia.



La jornada, tendrá su 1ª carrera a las 13:50 hs., por lo que las puertas del Hipódromo se abrirán a las 13:15 hs.