Media decena van por el Stud Book Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Comienzan las pruebas estelares, que tienen de cometido una gatera el 6 de enero en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1

​

Con seis féminas en gateras, el clásico Stud Book uruguayo abre la jornada de domingo en Maroñas. La campana toca a las 12:30, momento en que las participantes entren a gateras a dirimir fuerzas en pos de un triunfo que las acerque al Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 del próximo Mitin de Reyes. Tras obtener el clásico Agraciada, la brasileña New Julia se apresta a enfrentar a Blossom, que en esa ocasión llegó a solo tres largos y cuarto de la pupila de Antonio Cintra, y a Villa D’Este, que viene de derrotar a la pupila de Pedro Robaina en estelar sobre grama. Es New Julia una cuatro años que ha corrido poco y bien; cuatro entradas a pista que muestran tres podios, uno estelar y un tercer puesto en el clásico Sarandí del pasado año. Viene de guapa, corta y neta victoria sobre su compañera de techo Rápida Agnes y Notting Hill LP. Gusta de moverse detrás de la de vanguardia y es candidata al casillero mayor del podio. Fue Blossom la baby crack de su generación, poco a poco está volviendo a su nivel. Si la candidata no da talla, es enemiga de sumo riesgo. Villa D’Este es más que una enemiga.



Cortometraje abre Doble Final



¡Qué parejo inicio tiene la Doble Final de la jornada de hoy! Se trata del handicap especial Venezuela, una “rajadora” sobre 1.100 metros que tiene 12 postulantes al éxito.

Como cada vez que se corre un handicap, los kilos equiparan chances y el plomo se convierte en medallas. Por ello los 51,5 kgs. que cargará en el lomo Special Energy lo convierten en candidato de la página. En sus huestes tienen un elevado concepto del importado descendiente de Forestry. En sus tres intervenciones en Maroñas y en la única que corrió en Las Piedras su dividendo nunca llegó a los dos pesos. Si hace pesar la escala de plomo, se convierte en el animal a ganar. En contrapartida, Pluralismo es top weight de la prueba. Con guía de Héctor Lazo y presentación de Héctor Bacigalupi se convierte en el enemigo. Macuka (supo vencer al candidato) es sorpresa y media. No desentonó ante Brexit y va liviano.



Longchamps. El mundo turf pone sus ojos en el hipódromo francés

​

Serán 15 los postulantes al éxito en la nueva edición del Arco de Triunfo, la prueba más importante de Europa que se disputa este domingo en el hipódromo de Longchamps en las afueras de París con una figura central: Enable.

En los últimos cuatro años la hija de Nathaniel a sido centro de miradas en cuanto Arco de Triunfo (que se corre desde 1920) que se dispute.

Ganadora en 2017 y 2018, cayó ante Waldgeist en 2019 y va por ser el único ejemplar en ganar la famosa carrera por tercera vez.

La carrera, que reparte cinco millones de euros en premios (2.857.000 para el ganador) y es la más rica de Europa, tiene en Frankie Dettori al jockey que más veces la ganó: seis.

Cotizada 4 a 1, la pupila de John Gosden (defensora del Juddmonte Farms) ha ganado más de 5 millones de euros en premios en su espectacular campaña de pistas.

La carrera está ubicada en cuarto lugar de la jornada parisina. La reunión consta de nueve carreras, tiene horario de largada a las 16:05 horas local (-5 en Uruguay) y tendrá por la pandemia y protocolo local a solo mil personas en las tribunas.

La nieta materna del fabuloso Saddler’s Wells de ganar clasifica para correr en la Breeders Cup Turf en Keeneland.



​