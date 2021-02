El 6 de marzo es un Súper Sábado que entrega visas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los nombres de Ajuste Fiscal y El Patriota continúan siendo los más firmes a ser parte del gran Súper Sábado de Meydan, que se llevará a cabo el 6 de marzo en el hipódromo de Dubai.



El plan del entrenador sigue sin cambios. Los hijos de Ioya Bigtime y Ecólogo, nacidos y criados en nuestras tierras, tomarán parte de los respectivos clásicos del 6 de marzo. Ajuste en el Round 3 del Al Maktoum Challenge, G1 con 390 mil dólares en premios sobre 2000 metros, y El Patriota en el Al Bastakiya, Listado con 1900 metros.



Antonio Cintra entiende que El Patriota tendría el camino allanado para poder obtener una gatera en el UAE Derby, G2 del 27 de marzo, mientras que Ajuste Fiscal, a pesar de sus dos muy buenas perfomances, deberá repetir y por qué no ganar el clásico que le toca para sí poner proa a la Dubai World Cup, la carrera que cierra la temporada de Meydan y que reparte la suma de 12 millones de dólares.



Tanto Trancaferro como Almoradi y Upper Class intentarán también llegar a poder correr en la jornada cumbre de Meydan.



Mientras tanto, en el hipódromo de Riyadh está todo pronto para la segunda edición de la Saudi Cup, carrera que pone 20 millones de dólares en premios, que cerrará la jornada y que tendrá un representante celeste. El jockey Edinson Rodríguez, radicado en Bahrein, viajó a Riyadh para correr la Dirt Sprint (1.5 millones en premios) en lomos de Roman River, un pupilo de Alan Smith, cuida que le ha dado la gran oportunidad al oriental. Con mandil 12 y con una cotización previa de 30-1 va el Holy Roman Emperor por un triunfo que lo lleve a la cúspide y le dé a nuestro jinete el golpe de gracia en esta primera experiencia internacional. Acto seguido se disputará la Saudi Cup sobre 1800 metros, en donde participarán, entre otros, Charlatan (7-5), Kincks Go (5-2), nuestro conocido Military Law (12-1), el irlandés Mishriff (6-1) en una carrera que figura anotado el chileno Cariblanco. En tercer lugar de la reunión, en largometraje, será de la partida el argentino Miriñaque con guía de G. Calvente.



Numismático en el Vibrado pedrense

Corrido al óleo por parte de Deividi Gaier y presentado por Gustavo Vergara, el cuatro años Numismático obtuvo de muy buena forma el Preferencial Vibrado disputado ayer en Las Piedras. El descendiente de Mogador salió a la descubierta apenas se abrieron los partidores, tomó ventajas antes de llegar al codo de los “milcuatro”, varios en la recta paralela a Camino América, se mantuvo en la bajada y en recta final para soportar embate de Corazón de León -que salió a buscarlo antes de girar el codo- y de Emperor Hulk, que descontó pero no logró inquietar al defensor de las sedas Los Cuatro de Momo, que llegó con cuerpo y tres cuartos de ventaja para estampar 1’53”21 para recorrer las 18 cuadras. Fue tercero Corazón de León y cuarto Golpazo.