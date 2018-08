Maroñas vive la Triple Corona

L a cita del domingo marca una fecha ineludible en el calendario para cualquiera que se precie de ser burrero. Comienza la Triple Corona, ese mágico camino que culmina dentro de dos meses con la disputa del Gran Premio Nacional (G.1). La última gema es sobre 2500 metros, una distancia que seguramente ninguno de estos potrillos y potrancas vuelvan a disputar en toda su campaña. Para prepararse para esa cita hay varios caminos, pero el único que asegura la gloria es el de la Triple Corona. Las Pollas ahora y luego en un mes el Gran Premio Jockey Club (G.1) para los machos y el Gran Premio Selección (G1) para las hembras, ambos sobre 2000 metros. Si alguno logra salir airoso en cada una de las etapas se convertirá en Triple Coronado, un logro reservado para unos pocos, no solo en Maroñas sino en todo el mundo. En nuestro país y tras la reapertura del circo de Ituzaingo solo dos caballos han logrado dicho halago. En el 2005 lo consiguió el magnifico Invasor, el mejor caballo que haya pisado Maroñas en este siglo y que luego fuera Campeón del Mundo al ganar la Breeder’s Cup Classic (G1) y la Dubai World Cup (G1). El más reciente en el tiempo fue Sir Fever, dueño de 10 impactos en la misma cantidad de intentos en Maroñas y quien fuera exportado en una cifra millonaria tras dominar de punta a punta la carta clásica para los potrillos.



Por lo tanto tener un Triple Coronado no es cosa de todos los días, es algo excepcional. Si este año lo tendremos o no solo lo dirá el futuro y lo que pase en la cancha. Para tratar de descifrar lo que pueda pasar es bueno repasar que ha hecho cada uno de los participantes de ambas pollas.



POTRILLOS. Son 10 los que saldrán en busca de la victoria. Duro de Matar ha ganado cinco cotejos y es además de el más ganador también el más experimentado, viene de ganar el Ensayo.



Aero Trem ganó tres al hilo incluido el Criterium que lo consagró como el mejor dos años. Viene de ser tercero en el Ensayo pero su jockey Julio César Méndez le tiene mucha fe, el trámite puede favorecerlo y viniendo un poco más contemplado puede hacerse incontenible en el cierre.



Rey Mastro dejó su invicto en la misma carrera que el anterior, en su caso perdió por una cabeza tras una mala suelta, da la sensación de ser el que más corre de todos, pero claro, eso deberá confirmarlo con la de colores.



Great Spirit con poco fogueó fue cuarto en el Ensayo, mejor preparado puede ser el gran boleto. Luis Cáceres lo eligió a el por sobre Dos Amores quien viene en serie y franco ascenso tras ganar un clásico en Las Piedras.



Thalasso es otro con tres triunfos al hilo y viene de brillar en la milla, el entrenado por Ivo Pereira es gran carta.



Ecclectico ganó Campeones y luego desmejoró, tratará de recuperarse.



The Broad tiene varios arrimes de valor mientras Farruco Law ya sabe lo que es ganar un clásico y Sinabung es un lance que en su debut mostró cosas muy interesantes.



Carrera muy pareja y de gran nivel con pronóstico reservado.



POTRANCAS. Ellas son 13 y también hay mucha paridad.



La Marea viene en serie y tras ser la mejor dos años buscará seguir de largo, ha maximizado sus oportunidades y gracias a ello crecido mucho.



Electronica ganó cinco y es con el mismo número de triunfos de Duro de Matar la más ganadora entre las potrancas. Su momento era espectacular hasta que paró deforma obligada, al volver en Las Piedras hizo poco y aún no muestra todo su nivel, pero es tanto lo que supo hacer que de todas formas es una de las grandes cartas de la carrera.



Feiticeira Kowboy ganó justamente ese clásico en Piedras y además ha hecho buenas cosas en Maroñas, suficientes créditos para ser otra de las protagonistas.



Inalcanzada fue tercera en el Producción Nacional y viene mejorando mucho, es otra a tener muy en cuenta.



Kamba Cua escoltó a La Marea cuando pocos la tenían en cuenta y dio la alerta, puede tener trámite ideal.



Pod Vezi clausuró el marcador rentado en la misma prueba avanzando varios casilleros desde su anterior presentación.



Flora Gambo’a sabe lo que es ganarle a varias de estas rivales, veremos como la trata la distancia porque en la última desmejoró.



Soy Atractiva retorna tras ser escolta en el Criterium y quiere ser una nueva hija del gran Ecclesiastic que gane un clásico.



Gucci Girl, Saltatrix, Garota Hollywood, Iole y Gucci Girl parecen estar un escalón por debajo, sin embargo lejos están de carecer de chance ya que todas ya