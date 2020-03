Maroñas y Las Piedras continúan ambos con sus trabajos matinales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin fecha de retorno a reuniones de carreras, Maroñas cumple con los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud Pública y los requerimientos de las fuerzas vivas del turf.



La entrada al hipódromo en las mañana está restringida a los profesionales, los propietarios han acatado el pedido de no visitar los studes y no hay, según profesionales consultados, aglomeraciones de gente, no se comparte mate y demás requisitorios.



Los pura sangre continúan trabajando a la espera de los llamados a carrera que se darán de acuerdo a las resoluciones de las autoridades pertinentes.



Ya quedan pendientes, para cuando regrese la actividad oficial, los especiales Kumis y Mercosur y el Gran Premio Nacional en Las Piedras.



A nivel de remates, en la jornada sabatina fue suspendido el remate en el haras Don Alfredo, el próximo sábado 28 de marzo se anuncia que el remate programado en el haras La Concordia no se suspende.



El lote está compuesto por animales en training, destetes y yeguas madres. En el caso que continúen las restricciones de publico, se realizara en forma virtual. Ya están abiertas las pre ofertas en el sitio de la firma Abelenda; www.wha.com.uy.







RESTO DEL MUNDO. En los hipódromos argentinos de La Plata, San Isidro y Palermo no se están realizando reuniones en tanto en Chile se corre sin público en los tres hipódromos más importantes de Santiago y Viña. Para cada jornada se recepcionan apuestas en las diferentes agencias con un máximo de 50 personas por local.



En Brasil, La Gavea ha suspendido su actividad, el viernes Cristal brindó reunión sin público con beting similar a una jornada con publico. Cidade Jardim en San Pablo no abre sus puertas al publico pero sigue con la actividad de carreras. En Monterrico están suspendidas las carreras hasta nuevo aviso.



El hipódromo de Panamá está sin actividad al igual que los hipódromos de Venezuela, en Ecuador está suspendida la actividad.



Tras intentarlo de todas las formas, Meydan canceló su reunión de los festejos de los 25 años de la Dubai World Cup trasladando todo para el 2021.