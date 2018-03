Maroñas y Monterrico aprontan el Latino

Cada hipódromo que organiza el Longines Gran Premio Latinoamericano trabaja por meses para que el día de la disputa de la carrera mas importante de la región sea una fiesta, dentro y fuera de la pista. Debido a un foco infeccioso, los ejemplares chilenos tienen un 99% de quedar afuera de la prueba. Autoridades chilenas no pueden liberar a los caballos en la faz sanitaria y las autoridades locales no están dispuestos a levantar la medida de cierre de fronteras.



Mientras tanto, la OSAF trabaja en el traslado de cada uno de los animales a Montevideo en vuelos directos desde Lima, San Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires para que todas las delegaciones estén alojadas en la nueva Villa Hípica Internacional de Maroñas durante la semana previa a la gran carrera.



Nuestro Maroñas se vestirá de gala, tendrá varios cambios en cuanto a las locaciones, el Primer Piso del Palco Oficial está reservado para la firma Longines e invitados de HRU y OSAF mientras que en el segundo Piso es el lugar donde se ubicarán los propietarios de los ejemplares del Longines Gran Premio Latinoamericano e invitados.



Los habitués a dichos lugares serán ubicados en una carpa que se instalará entre el Palco Oficial y el edificio del Comisariato. Ahí, contarán con servicio de restorán, la carpa tendrá monitores para seguir las carreras y tendrá diferentes puntos de apuestas. Las mesas son para ocho integrantes y estarán a la venta desde el próximo jueves 15. Para reservar, el horario es de 10:00 a 16:00 horas llamando al 25117777. Habrá un total de 82 mesas disponibles. En cuanto al Folle se realiza de la misma forma que el Ramírez.







Monterrico. Durante el fin de semana en el hipódromo de Monterrico, autoridades locales invitaron al Jockey Récord Jorge Ricardo. En la foto, el norteño posó junto a E. Talaverano e integrantes del Jockey Club de Perú que le obsequiaron un libro de los 70 años del Jockey Club local.



En la clasificatoria para el Latino, El Entrerriano resultó el ganador del Clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides Diez Canseco G3 sobre 2000 metros que cubrió en 2´05”48.



El hijo de Man of Iron, que fue guiado por R. Herrera derrotó a Barbon por cuerpo y medio y prepara sus valijas.