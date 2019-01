Maroñas mira al mundo

A partir del próximo 6 de enero SIS (Sports Information Services) -en el marco del acuerdo alcanzado con el Grupo Codere- comenzará a transmitir las carreras del Hipódromo Nacional de Maroñas y del Hipódromo de Las Piedras vía on line y en más de 15.000 puntos, distribuidos en países como Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Bélgica y Austria, entre otros, incluyendo las que se encuentran en los 3.000 puntos que el Grupo tiene en España.



SIS realizará una promoción de lanzamiento en la jornada más importante del turf uruguayo, aprovechando que se corren las principales carreras del calendario hípico nacional y las que cuentan con mayor categoría internacional: el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 y el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle G1.



La nueva asociación comprende la transmisión de la totalidad de las carreras de los Hipódromos de Maroñas y Las Piedras, manteniendo el horario habitual de las mismas. De esta manera, más de 1.500 carreras nacionales se integrarán a un canal de apuestas en vivo que ofrece a los operadores y clientes una completa programación todo el día, todos los días.



SIS es un proveedor internacional líder en servicios de apuestas de dividendo fijo, en vivo, para operadores minoristas y on line, con más de 30 años de experiencia. Ofrece a sus clientes una oferta completa y de alta calidad, llegando a una amplia gama de mercados



“Esta asociación es muy emocionante para nosotros y mejora aún más nuestros canales 24/7, agregando carreras de caballos de gran calidad que resultarán populares entre los apostadores de todo el mundo”, destacó el director de International Horseracing en SIS, Simon Fraser.



Por su parte, Ramón Rionda, director de Operaciones Hípicas de Codere, afirmó: “Nos complace haber ampliado nuestra relación con SIS. Estamos seguros de que esto puede hacer que la audiencia crezca en las carreras de caballos en los mercados que SIS suministra y puede crear más exposición para el contenido de carreras de caballos de primera calidad que ofrecen nuestras pistas”.



Para el country manager de Codere en Uruguay, el Ing. Gabriel Gurméndez, el acuerdo marca “un importante crecimiento de nuestra inserción internacional”.



“Las carreras de Maroñas y Las Piedras estarán presentes en una vasta red de miles de puntos de apuestas en Europa y América, que se suman a los acuerdos que ya tenemos con otros operadores relevantes y a los sistemas on-line”, destacó Gurméndez.



El acuerdo con Codere, que también alcanza al Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, se suma a otros recientes convenios de SIS con The Korean Racing Authority y con el Hipódromo Argentino de Palermo, ampliando su oferta internacional a más de 500 operadores en 48 países



Información de Reyes

Entradas a la venta para el J. P. Ramírez

En Red UTS se pueden adquirir las entradas bonificadas para la gran jornada del 6 de enero con el Gran Premio José Pedro Ramírez. Los precios son los siguientes:

Tribuna Palco Oficial: $360.

Palco oficial menor 12 a 17 años: $90 Tribuna Folle: $200

Tribuna Folle menor 12 a 17 años: $50

La venta en el hipódromo comienza este domingo con los siguiente precios:

Palco General: $450

Palco menores 12 a 17 años: $110

Folle General: $250

Folle menor 12 a 17 años: $50

Tribuna General: $50



El próximo miércoles 26 de diciembre se realizará el sorteo de gateras de los cuatro clásicos de nuestro Mitin luego de la ratificación de cada competidor en cada una de las carreras.

Se realizará asimismo una conferencia de prensa para los medios acreditados, con información y detalles de la gran jornada.

Al cierre del sorteo se realizará un brindis con los presentes.