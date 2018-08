Maroñas entrega 14 carreras con atractivos

El clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, Listado sobre la milla abre en sexto término pruebas de corte mayor en Maroñas. La campeona Stelatoa, tras ganar el Distaff, cayó ante La Mansa Nistel y Playera con problemas de tránsito en la recta final. Cibeles y Sun Goddess moverán acciones, Fustic y la del Bage do Sul vendrán cerca. Calidad suple cantidad en atractiva contienda.



El regreso de Fitzgerald se lleva toda la atención del clásico Zelmar Michelini sobre kilómetro y medio. De responder a las buenas será difícil de superar. Maratón y El Topo completan triple fórmula. El defensor de La Fe viene de brillante victoria sobre césped.



El Asamblea de la Florida, G3, es la competencia más importante de la fecha con siete postulantes a la victoria. Se destaca Descocado, que ya sabe de ganar esta prueba (2016) y la distancia a recorrer es la predilecta del vástago de Demostrado. La yunta del Hs Bagé do Sul es más que brava. Pretor do Sul se mueve en vanguardia, Don Carrasco a la expectativa, al igual que Olympic Harvard. Ben Hur es rival a temer si repite lo del Jockey Club.



Desde La Pelouse



El jockey mejor representado

Everton Rodrigues

Cuenta con buena cantidad de montas con variedad de chances. Se puede lucir el norteño.



Indicados a tener en cuenta en pick4:

Pick 4, Pozo: $ 60.000

Carrera 9ª: 1-4

Carrera 10ª: 1-2-3-7-10

Carrera 11ª: 3-8-10-13

Carrera 12ª: 1-6-11-12



Para estudio:

Doble Final:

4 (13ª)

Todos (14ª)

Cuatrifecta 14ª:

9 // 14-16 // Todos



Eje de apuestas especiales:

First Thing

Para Pick 3 (5ª ) y eje de exóticas, exacta/cuatrifecta

Mon Copain

Eje de la Cuatrifecta, pozo acumulado $55,360, 7ma.



Un lance a cuatro cifras

Malkia

La pedrense con peso oblea, es más que brava.