Maroñas aplaude al fantástico Fitzgerald

Casi que no quedan adjetivos para calificar lo que realiza Fitzgerald en las pistas de Maroñas. Hace cuatro meses y medio el pupilo de Jorge Firpo deslumbró en la grama. Luego, al volver a la arena, derrotó con claridad a sus rivales y en la tarde de ayer en el barrio de Ituzaingó pocos fueron los que no aplaudieron al renegrido zaino de La Fe.



Es que, con pasmosa tranquilidad y sin que su jinete le pidiera nada, superó frente a Villa Violeta al puntero Agion do Jaguarete, que había pasado las primeras cuatro cuadras en 21”69. Con Fitzgerald en vanguardia, las agujas se detuvieron en 43”94 al pasar el palo de los 800 con exclamación del burrero en las tribunas. Cuando entró a la recta, el Put it Back comenzó a tomar ventajas. En los 400 (1200 en 1’08”60) el tordillo Decisivo Boy lo intentó, pero fue en vano, ya que Fitzgerald comenzó a despedirse del corto lote para llegar a la sentencia con 14 cuerpos de ventaja sobre Retador, que ocupó puesto de escolta en 1´34”61.



Exuberante e impresionante son algunos de los calificativos que podríamos usar con el mejor caballo de Maroñas al momento.



Veremos a Fitzgerald en próximas pruebas estelares este año para en 2019 sí buscar su revancha en la milla de Reyes y en el Latino de marzo en el Hípico de Santiago. Si así continúa, ojo con él; en cualquier pista y sentido.