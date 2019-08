Se mantiene crecimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo evalúa el año turfístico con reuniones de jerarquía como la de hoy, el Ramírez pasado y otras?

- El año 2019 se perfila como un año de consolidación de la actividad hípica en su conjunto. Luego de haber pasado por el período de mayor inversión en Maroñas, indefectiblemente debemos encarar una etapa diferente, con otros objetivos. Así, vemos como este año por primera vez tenemos un calendario de pista de césped completo, con carta clásica y también es el primer año que el control antidoping de nuestra carta clásica va en su totalidad al Laboratorio Certificado por IFHA en Francia. Y hay un gran salto cualitativo. Empiezan a verse los frutos del impulso dado el año pasado al desarrollo del Maroñas On Line, verificándose en lo que va del año un importante crecimiento del mismo que tiene como resultado que el 20 por ciento de las apuestas se están canalizando por esta plataforma digital, acompañando a un incremento general en la recaudación por apuestas hípicas. Aquí estamos haciendo un esfuerzo profesional muy importante y de marketing moderno, ya que por aquí va el futuro. Creemos que en materia de servicios on-line vamos a seguir con importantes avances en estas semanas. En otro orden, este año hemos ampliado a miles de puntos de la red internacional la distribución de carreras de Maroñas y Las Piedras, a locales de toma de apuestas “brick and mortar” y a otras plataformas digitales, firmando acuerdos con empresas de EEUU y Europa, y aprovechando la importante sinergia con CODERE en estos mercados. Estos avances tienen su razón de ser en un hipódromo que opera de acuerdo a los estándares internacionales y que cuenta con espectáculos hípicos de gran jerarquía. A vía de ejemplo, luego del récord obtenido en el Ramírez 2018, logramos mantener un 2019 un nivel similar de apuestas y asistencia; y también la jornada de Campeones fue la mejor de los últimos cuatro años con un gran nivel de apuestas, que treparon por encima de los $ 11.000.000.

- ¿Qué comentarios le merecen la actividad y aceptaciçon de la pista de césped?

-Indudablemente la pista de césped ha sido un caso de éxito, desde su ejecución y ahora con su mantenimiento y operación. La aceptación de la actividad ha sido total.

-¿Cómo ve a la fecha la marcha del Hipódromo Las Piedras, podría haber aumento de premios?

- Siempre estamos trabajando en cómo mejorar el nivel de Las Piedras. Lamentablemente, desde hace unos años el fondo de premios hípicos resulta deficitario y eso impide contar con mayores recursos para incrementar las bolsas. Igualmente, por parte CODERE hemos ido financiando el déficit para que la actividad y los premios no caigan, pero indudablemente es necesario encarar otras medidas más de fondo. Las Piedras y el SINT se complementan, pero a la vez compite de manera importante, lo que lleva a que en definitiva no solo comparten el día de reunión, sino también las apuestas y, en algunos casos, hasta los caballos. Y ello, sin dudas, también influye en los resultados. Es una preocupación constante que está presente en cada reunión con la DGC o con la Intendencia.

-Maroñas ha crecido en obras, ¿hay algo más previsto? ¿Se puede iluminar la pista de césped?

- Ahora los esfuerzos de inversión apuntan a mejorar aspectos tecnológicos de la operación. En algunos casos, incluso refieren a cambios tecnológicos que se deben encarar por disposición gubernamental. Por ejemplo, la iluminación de Maroñas, que es de excelente calidad y nos permite transmitir al exterior cumpliendo con los altos estándares que nos imponen, deberá encarar próximamente un cambio en su tecnología, ante las nuevas normas que regulan el uso de luminarias de nueva tecnología. Este es un proyecto prioritario en lo que refiere al alumbrado en Maroñas. El desafío actual es sostener una actividad creciente, que demanda mayor esfuerzo operativo, mayores servicios. El panorama general de la actividad hípica del Uruguay contrasta claramente con la situación de los países vecinos, y hasta con la situación general de la economía del país. El turf este año en términos numéricos ha mantenido su crecimiento. Esto no es una sensación, lo demuestran todas las estadísticas sobre las que trabajamos, y que se verán cuando cerremos los indicadores que miden el desempeño del turf al fin del año. Por ejemplo, ya puedo adelantar que si comparamos el primer semestre de 2019, con igual período de los últimos 5 años, nos encontramos con que este año es el de mayor cantidad de productos dos años debutantes; es el año donde se verifica el mayor número de caballos compitiendo. Ni que hablar en cuanto a la cantidad de carreras, que solo en Maroñas son casi 60 más. Y todo ello sin tomar en cuenta los datos del SINT.