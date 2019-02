A La Mansa Nistel la esperan por la revancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



La jornada de viernes en Maroñas abre fin de semana hípico con ocho carreras, la sabatina entrega 15 competencias, ocho en Las Piedras y siete en Melo que inaugura el 2019.



Maroñas, mientras tanto, organiza catorce de domingo, en octavo lugar se disputa el Handicap Especial Ramiro Segade, para ellas, en arena sobre 1500 metros.



Anotaron La Biri (56), Evasora (55), Candid Camera (52), Fanatica (55), Asiatic Heidy (51), Lady Leti (56), Abbondanza (58) y Lolli Pop (53).



El Especial Mascagni sobre césped con milla de extensión tiene 13 postulantes al éxito, encabezan la lista la yunta Reality Bites (58) y Rock of Bavaria (54), completan, Strategic record (50), Olimpo Royal (59), Hummer (50), Maraton (55), Grand Impacto (56), Fifth Day (54), Super Excelente (58), Blessed Tiger (53), Baila de Noche (59), Ultra Amigo (50) y The Buteler (59).



Serán solo cuatro yeguas las que tomarán parte en el clásico Los Haras G3 sobre 2000 metros este domingo en Maroñas con destaque para la líder La Mansa Nistel. La ganadora del Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del pasado 6 de enero le da revancha a quienes llegaron en 3er, 5to y 7mo lugar en la noche de Reyes.



Irán, Cibeles, Linda Lee y Stelatoa en busca de una revancha, tanto la de la Horqueta como la del Bage do Sul cayeron en serie con la del Imperio, la del Philipson en solo una ocasión.