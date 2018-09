El Mano Blanca en cortometraje

Con once contiendas en Las Piedras y nueve en el hipódromo de Melo quedó conformada la jornada sabatina. En el circo canario, a las 14:20 horas, se corre el Preferencial Mano Blanca, eje de la reunión en el limítrofe que larga la primera a las 11:40 mientras que en Melo la primera esta fijada al mediodía. Las Pollas de Potrillos y Potrancas son eje de la melense, se largan, sobre 1100 metros a las 14:40 y 16:40 horas respectivamente.



El Mano Blanca en Las Piedras tiene nueve aspirantes al éxito, el local The Dancer cuenta con el voto para tener su disco y foto triunfal en la quinta canaria.



El pupilo de la familia Guedes viene de buenas actuaciones en Maroñas frente a los mejores “flyers” del medio, fue cuarto de Dog Valiente y Mudador en estelar sobre once cuadras. En esta ocasión, cargando 60 kilos, el defensor del “4 Fantasmas” tiene en Rey Victorioso, top weight de la prueba (61 kilos) a enemigo de sumo riesgo. El también pedrense llegó, en un handicap especial en el Jerárquico, a tres cuerpos y medio de Mudador. De repetir esa, y las buenas que tiene en sus tabuladas, se convierte en firme candidato al podio.



Varias opciones para completar la triple fórmula, es Rey Horik (53) gran chance de dejar “pagando” al mentado dúo de candidato y enemigo. Ojo con el veterano Alevoso.



DESDE LA PELOUSE

Un jockey bien representado

Héctor F. Lazo

El látigo duraznense se traslada la limítrofe con buenas opciones de podio en la sabatina.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 1-4-5

Carrera 2: 2

Carrera 3: 3-7-8



Jugada del viernes

Pick 4, pozo: $ 33.919

7ma: 7-9-11

8va: 2-7-10-13

9na: 1-6-7-13

10ma: 1-3-6-7



Eje de apuestas especiales:

Pompeyo

Cierra Pick 3 inicial mas exóticas de la 3ra.

Awzaana

Base de Pick 4 con pozo mas trifecta de la 7ma.



El lance de la reunión:

Alindo

En la 9na se puede venir a sport de fiesta!