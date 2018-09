Made in Uruguay

Mientras que en Maroñas recién se disputó la primera gema de la Triple Corona con victorias de Electrónica (Texas Fever), nacida y criada en el haras El Santo, y del brasileño Great Spirit (Drosselmeyer), los haras nacionales trabajan en la generación 2019 con la 2016 en proceso de venta final.



Desde la reapertura de Maroñas se han disputado 60 clásicos en 15 diferentes Mitin de Reyes, en donde los nacidos y criados en nuestro país se han adjudicado 28 victorias, 21 son de animales norteños, 10 de origen argentino y una yegua nacida en los Estados Unidos. Donde más se destacan los celestes es en el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle, en los cuales de 15 corridos, 11 fueron las victorias de las nuestras. Desde 2011, triunfo de Mr. Nedawi en el Ramírez, no hay victorias de caballos que hayan viajado especialmente a disputar clásicos de nuestro Mitin. Anteriormente, fueron tres triunfos blanquicelestes en 2004 y 2006.



Los campeones de cada año (de 2003 a 2017) a nivel de potrillos, dos nacieron en Brasil, uno en Chile y otro en Argentina (Invasor); 11 fueron locales, mientras que dos norteñas se han coronado entre ellas (ganadoras del Gran Premio Selección), una argentina y el resto (12) fueron criadas y nacidas en nuestro país. La crianza nacional a sus compradores le da sus frutos.



Últimamente varios son los propietarios que eligen sus animales en ambas márgenes con los resultados a la vista, los brasileños han rendido más que los argentinos en todos los rubros, pero no superan en números a los nuestros.



Al momento, en el haras Don Alfredo, ante la pérdida de Ecclesiastic, 35 de sus yeguas serán presentadas a City Banker; en La Concordia prestan servicios Smarty Jones (70), Ioya Bigtime (20) y Brooklyn Boy (10) y hay oídos que el bueno de Bluegrass Cat puede volver a nuestras praderas. En los haras El Santo trabajan Teeth of the Dog, Texas Fever y comparte con El Palmar y Firmamento a Sloane Avenue (70). Los dos haras en alianza confían en Mogador (40), Essayons (10) y Music Van (10). En el Viejo Molino, junto a La Pomme presta servicios A Little Warm junto a Don Oliver H y sirven a su vez con Layman que se encuentra en haras El Arbolito (se sirven a 290 yeguas en esta temporada) junto a A. P. Cardinal y Unitarian. En Cuatro Piedras se encuentra el multipremiado Invasor (40), Brujo de Olleros (15) y Awzaan (15), en Rapetti mientras confían en la llegada de Majesticperfection (70), Posse (80), Midas Touch (50), Red Rock Canyon (20), So Brillant (20) y Alexander of Hales (10). En el litoral, haras Bettina tiene a Forgotten y Fletcher, en San Miguel Queguay residen Quatro Mares (20), British Medium (35) y Sal Grosso (20), en el Santa Teresa sirve Good Report. El haras Lacala mantiene a Mr. Alleva y sumó a Discreetly Mine, en Don Julio sirve Vinatero entre otros. Quedan varios padrillos (Alcorano, Asidero, Band on the Run, Mestre Gosik, Keep Control, Kodiak Kowboy, Rebellion, Red Runner, Saba Emperor, Went the Day Well, Tap it Rich) que revisten en nuestros diferentes establecimientos de cría y que en cada temporada tienen los incentivos de Casinos y sus descendientes que en cada carrera tienen diferentes porcentajes sobre los premios.



Cada haras de nuestro país busca la superación día a día. Es su obligación, como la de varios de resaltar el trabajo que realizan cada año. Los números tienen tinte celeste.





La Triple corona se reparte

Maroñas, desde su reapertura en 2003 tiene a dos grandes iconos: Invasor y Sir Fever.

Ambos son triple coronados, uno nacido en el otro margen del Plata, otro en tierras orientales.

Maroñas tuvo un antes y un después de Invasor, que emigró a los Estados Unidos y Dubai en calidad de invicto y tras perder en Dubai lo consiguió todo.

Sir Fever logró 10 victorias al hilo en nuestro Maroñas. No dejó “títere con cabeza” en la arena de Ituzaingó. Lamentablemente no logró plasmar en el exterior lo bueno que marcó a nivel local.

Entre hembras, la única que logró Criterium, Polla de Potrancas y Selección fue Lady Fund, hoy madre en La Concordia.