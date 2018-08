Lotería de domingo para Everton y Luis

Corría la jornada de domingo y en la tercera debutaba un descendiente del padrillo Señor Candy de nombre Apampado. Con el defensor de “La Pomme” se juntaron para la foto, por vez primera en el podio, el jockey Everton Rodrigues y el entrenador Luis Cintra, representado por Alcides De los Santos.



Acto seguido y en el césped, los profesionales repitieron con Madame Roja, una hija de Asidero que demostró nuevamente que sus hijos aman la nueva pista de Maroñas.



En sexto término la victoria les fue esquiva a Cintra y Rordrigues y fueron escoltas con Stelatoa de Cibeles, sin saber que lo bueno estaba por venir para ellos y para las sedas color verde y celeste.



En la séptima y nuevamente en la verde grama, Don Cartucho (Public Purse) les daba la tercera alegría de la jornada haciendo olvidar, en parte, la derrota anterior, ya que en el clásico “Asamblea de la Florida” G3 la yunta integrada por Don Carrasco y Pretor do Sul, ambos del stud “Hs. Bage do Sul”, terciaron por la victoria de 300 a la meta. Everton y Luis cosechaban la cuarta de la jornada y la tercera de la caballeriza, la misma que apostó en el Longines Gran Premio Latinoamericano por el Alcorano y que por poco no le devolvió gentilezas. Cintra a su vez ocupó los primeros tres puestos del marcador.



Al cierre, con Escudo y Balla defendiendo al “Hs. La Pasión”, el “Toro” y “Tolu” cerraron una muy festejada lotería.



Por tercera vez en Maroñas logró ganar Everton Rodrigues, cinco en una misma reunión. Cintra lo había logrado en una oportunidad en Cidade Jardim. ¡Juntos son dinamita!