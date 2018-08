Lote parejo promete dar gran espectáculo

La única reunión que Maroñas ofrecerá esta semana tendrá en el clásico Fomento (G.3) a su prueba central y también la más interesante. El clásico no solo atrae por su propia importancia, también lo hace por la calidad y paridad que presenta el lote de competidoras que se medirán sobre 2000 metros. Encabeza preferencias la campeona Stelatoa. De gran presente viene definiendo cuanta prueba disputa, ha madurado y venderá cara la derrota. Tiene en dos compañeras de generación a dos rivales de mucho peso, de hecho ambas ya saben lo que es ganarle. Hablamos de La Mansa Nistel y Playera, dos que son firmes animadoras clásicas y que apuntan al triunfo con sobradas credenciales. La cinco años Fustic no les va en zaga y es otra que va por la foto, pese a su muy buena campaña aún no ha ganado en la arena de Maroñas y acá puede dársele, ya sabe lo que es ganar un clásico en Las Piedras y también ganó en el césped. Difícil que el triunfo no sea para una de estas cuatro, sin embargo habrá que prestar atención a las ascendentes Vozniacki y Riahana quienes buscarán sorprender.