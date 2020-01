Long Way ganó el especial Ferber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cinco años Long Way tomó parte del pasado José Pedro Ramírez G1 llegando en séptimo lugar a 15 cuerpos y medio del ganador, pero, cerca de los que integraron marcador rentado. De pronto regreso a las pistas, 13 días, el pupilo de Morales, anteriormente tenía dos segundos puestos en pruebas de milla y dos mil metros en pista de grama lo cual le daba, bien ubicado en el handicap, chance cierta de terciar por el triunfo en el especial Ferber. Y vaya si lo hizo de muy buena forma, con guía de Edinson Rodríguez, el descendiente de Potro Rex vino siempre cerca de los punteros, para que, a falta de 4 cuadras para la meta dominar de lleno la contienda y derrotar de forma corta pero neta a Hechicero. Medio largo marcó la sentencia a favor de Long Way, a cuerpo y cuarto del escolta arribó Atletico el Culano que tuvo inconvenientes antes de girar el codo y descontaba con fuerza, el del Bage do Sul llegó con un cuerpo de ventaja por sobre El Cantante que cerró el rentado.



La carrera tuvo a Lo Felipe en delantera en albores de contienda, en el ecuador de la misma quedaban en una misma línea Gauche, Hechicero, Dobiaco y Supertramp SV, del grupo, el único que definió el especial fue Hechicero que cedió ante Long Way que estampó 2´01”08 para las 20 cuadras