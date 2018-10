Lista uno fue la ganadora entre los criadores

En la víspera se llevaron a cabo las elecciones en la Asociación de Criadores para los cargos de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal. La Lista Uno fue la ganadora por sobre la 95. En 15 días se realiza la Asamblea y asume la nueva Directiva.



Pablo Salomone encabeza la lista

Después del raconto de votos, en Criadores se vota nombre a nombre a cada uno de los integrantes de cada lista. Pablo Salomone, figura en primer lugar de la lista, lo acompañan Víctor Tarigo, Richard Devailly, Pablo Widemauwe, Marcello Graglia, Juan Burgueño y Esteban Cabrera.



Excelente resultado en Melo

Luego de la jornada de carreras en Melo se realizó el remate de servicios a beneficio del Jockey Club de la ciudad. Se recaudaron a tal efecto más de 21.000 dólares americanos que serán volcados en obras en el hipódromo. Se remataron, entre otros, Invasor a US$ 1.350, Asidero a 1.000, Ioya Bigtime a 1.100, The Leopard a 750, Voodo Swinge a 900, Velho da Gaita, entre otros.



Anotaciones del fin de semana

Después de un súper domingo se anotó en la víspera para el próximo fin de semana. Maroñas recibió 302 inscripciones para conformar 22 pruebas (8 y 14), mientras que Las Piedras ofrecerá en la sabatina 11 carreras (184 inscriptos) con el Real de San Carlos de Colonia, que llenó ocho.



En Maroñas se corre el domingo el clásico Pacheco, para potrancas sobre 1.400 metros; el Stud Book Uruguayo sobre 2.000, que reunió 9 anotaciones; y el handicap especial Venezuela con once cuadras a recorrer, donde alistarán docena en gateras.