Leopardo Real es el crack de la generación 2017

Con una muy buena conducción de Maicol de Souza, el potrillo Leopardo Real obtuvo el Gran Premio Nacional disputado en la jornada de viernes en Las Piedras y se consagró como el crack de los 2017 en el hipódromo limítrofe.



El pupilo de Christian Pérez llegaba a la prueba más importante de la jornada con dos triunfos (uno en Las Piedras y uno en Maroñas) condicionales y con buenas colocaciones en pruebas estelares en Maroñas, donde fue tercero en el Ensayo, cuarto en el Jockey Club y tercero en el Nacional. Tras no tener figuración en Comparación y Ramírez, viajó a Las Piedras para llegar tercero de Pex a medio cuerpo en el Jockey Club que le abría una carta de crédito en el Derby. Y el criado en el haras Los Nenes respondió con creces.



Llegó al disco con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Pex para tomarse revancha de los dos kilómetros de la segunda gema. En 2’46”43 el alazán se consagra como crack.



El tercer puesto le correspondió a Her Majesty a varios, dejando a Mitterrand -a cuerpo y tres cuarto- en el último puesto rentado del semáforo. Fue quinto Un Run Run. Muy buen triunfo de Leopardo Real, que logra el primer triunfo estelar de su campaña.



La carrera tuvo a varios que movieron los relojes, se fueron rotando en la punta Mitterrand, Tres Botas y Her Majesty. Al pasar por primera vez por el disco, Tres Botas y Her Majesty dominaban. Luego quedaban Mitterrand y Pex, con un Leopardo Real que se ubicaba en un sexto puesto.



En plena recta opuesta no hay cambios. Sí a partir de la bajada, cuando Pex comienza a descontar y De Souza arrima a Leopardo Real.



En recta final Pex toma ventajas sobre Her Majesty y Leopardo Real; en los 250 el The Leopard iguala al de Ximena P, que se resiste pero no puede con la fuerza arrolladora del pupilo de Pérez, que domina y se va rumbo al disco logrando consagratoria victoria.



Sus huestes tenían muy buen concepto del hijo de Dancing Queen, que mostró lo suyo en el Derby.



Buen futuro para un potrillo que muestra fondo y estar listo para volver al Jerárquico o bien esperar el Comparación canario.