Una Leoparda Brava con triunfo en el Asamblea Legislativa

Con una solida guía del jinete Julio Jorge y presentación con sello de Don Jorge Da Luz, la potranca Leoparda Brava obtuvo de brillante forma el clásico Asamblea General Legislativa disputado ayer en Maroñas.

La descendiente de The Leopard, que supo correr el pasado año en las primeras de cambio, ganadora en Las Piedras en diciembre 2019 y en Maroñas en prueba de condición el 26 de enero, se llevó el clásico Juan Amoroso sobre 1000 metros el 2 de febrero. Tras ese podio, la defensora del Haya Luz se presentó en pista en 10 ocasiones logrando puestos rentados en pruebas clásicas, en alguna de ellas desafiando a yeguas veteranas de primer nivel y enfrentando a los machos de su generación en el Sprint de Campeones.

Por vez primera, la hija de Star Brava competía en una prueba de la vuelta y vaya si le vino bien la distancia, saltó de buena manera, vino en puestos de vanguardia para dominar en los 350 y venirse hasta el disco para cumplir una destacada actuación para cosechar el segundo clásico de su campaña (16 corridas, 4 ganadas en Maroñas y Las Piedras) y otra vez, la afición, se rinde ante la metodología de su cuidador que cada vez que se entabla un dialogo con el norteño dice “si mis animales están bien, corren, no importa la distancia”.

Luego de finalizada la carrera, Don Jorge expresó “mis caballos son vareados todos de la misma forma, es la primera vez que Leoparda Brava corría 1500 metros, pero de la manera que los trabajo, a ellos no les importa la distancia a correr”. Preguntado por el futuro de su pupila, Da Luz dijo “no tengo determinado el futuro de Leoparda Brava”.

Eso sí, de Da Luz no extrañaría que anote en el Estímulo hoy o que corra un cortometraje en un par de semanas, es su método de entrenar y competir, es su “librito”.

El Asamblea Legislativa se corrió en segundo turno de la jornada de domingo en Maroñas y cuando se abrieron los partidores varias salieron a mover las agujas, una de ellas, Leoparda Brava que junto a Missiadura y tres Botas quedaron enseñando el camino seguidas por Otimista PH, Es Hechicera, Pacifica, Queen Louise y Mi Camorrera. Las punteras pasaron las primeras cuatro cuadras en 25”11 momento en que Nicol Romero mueve a la suya y toma ventajas por sobre Missiadura y Leoparda Brava quedando cerca Es Hechicera. La Trinniberg marcó exigentes 47”47 para los primeros 800 y entró a la recta final con ventajas.

Tanto Leoparda Brava como Missiadura, en los 400 fueron a buscarla, la The Leopard comenzó a acortar distancias mientras que desde el fondo, por andariveles externos, se vislumbraban los colores de El Rulito, Queen Louise iba en busca de las punteras.

En los doscientos finales Leoparda Brava iguala y pasa a Tres Botas y se pone a resguardo de Queen Louise que descuenta para ser escolta a cuerpo y medio de la ganadora que estampó más que buenos 1’30”61 para recorrer las quince cuadras pactadas, detrás de Queen Louise fue tercera Tres Botas a medio largo cerrando marcador rentado Otimista PH.

Bueno lo de Leoparda Brava que tiene futuro incierto, en estelares, si, pero, ¿en que distancia? Eso sí, hay Leoparda para rato, en corto, mediano o largometraje.

