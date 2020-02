Leoparda Brava fue superior en el Amoroso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La técnica de Jorge Da Luz da sus frutos, la potranca Leoparda Brava lleva cinco carreras disputadas entre Maroñas y Las Piedras en un periodo de dos meses. Se enfrentaba a rivales, debutantes, con una corrida. La teoría del entrenador es no trabajar en las mañanas, si los caballos están bien, a la cancha con la de colores y la descendiente de The Leopard le dio la razón. Derrotó a Bataclana Dor por cuatro cuerpos en 59”04 para recorrer kilometro, fue tercera a un cuarto de cuerpo la pedrense Fanziscaner llegando en cuarto lugar Que Muchacha. Leoparda Veloz tuvo a un aliado de lujo, su jockey Julio Jorge, que la llevó con destacada mano a la victoria.



Apenas se abrieron los partidores de clásico Juan Amoroso, Leoparda Brava saltó en delantera y en pocos metros tomó par de cuerpos de ventaja sobre Franziscaner y Alta Gama con Bataclana Dor cerca que se movía por delante de Que Muchacha. Al girar la curva (400 en 22”55) la puntera mantenía ventajas, tanto la del Lucía y Matías, por dentro y la conducida por Menyou por cuarto andarivel prendían cortar luz con la vanguardista. En los 300, Jorge, aplicó misma receta que cuando la hija de The Leopard obtuviese la primera en Maroñas, dejar venir a las rivales y darle rienda a la suya en los 250, cuando la llamaron al orden, Leoparda Brava respondió y se fue rumbo al disco para ganar la estelar