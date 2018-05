El Lavalleja es la visa a junio

Con siete carreras de viernes en Maroñas, once pedrenses en la sabatina y catorce en el Jerárquico el día domingo quedaron conformados los programas del fin de semana que tendrá como eje el clásico “Lavalleja” sobre 1300 metros que contará con la presencia del líder de la generación Duro de Matar.



El descendiente de Salto tendrá rivales de fuste y de riesgo. Enfrentaran al cuidado por Raúl Cardozo, el invicto British Autentico, Cielos Abiertos, Denominado, Ecclectico, Hot Dogs, Kurenai, Poseidon Inc, Sinabung y Soy Justiciero. Carrera que llama a la grey burrera, es la gran previa del Juvenille de Campeones que se corre el 3 de junio con potrillos nacidos en el país y el Criterium del 24 de junio donde se consagra al Baby Crack.



Acompañan a la prueba estelar, dos especiales de largo aliento, el “Alvaro Vargas Guillemette”, para ellos sobre 2200 metros, se corre el viernes, y el “Italia” para ellas con 18 cuadras de recorrido que va el domingo.



Es Eisntein FT el top weight con 61 kilos seguido por el tordillo Isaac Newton con 59, luego con diferencias de peso van, Vandal Candy con 53, Suburbio y Currando con 51 y con 50 quedaron Cerro Largo, Harimhan y Pueblerino.



En el especial de féminas, encabeza Unbridled Dancer con 64 kilos a cargar, Gottin con 59 seguida por Eres Mágica con 58, Europa con 56 y las livianas Reportatty y Vozniacki con 51 y Desembestada e In Salute con 50.



En Las Piedras se disputa el Preferencial “Arq. Carlos Rodríguez Larreta” que contará con la presencia de Alevoso (62), Ancar (54), Chupetinero (53), El Boyero (54), El Congreso (53), Fui con El (60), Hot Wheels ( 53), Illinois (59), Jack Daniels (55), Linneo (53), Pretoriano (62), Subtotal (57), The Dancer (59) y Versatil (57), quedaron como suplentes Sugerido y Mozo Guapo (50).