El Lavalleja sobre 1300 en césped, con 13 en gateras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La prueba más importante del fin de semana lo tiene todo; sabor a revancha con invitados de real lujo sin descartes



Con 13 anotados, una yunta con un invicto, la revancha del Vargas Guillemette, ejemplares imbatidos con triunfos en grama, invitados de lujo que ganaron sin despeinarse es el primer resumen del clásico Lavalleja, Listado sobre 1300 metros en césped, que está ubicado en sexto lugar de la jornada de domingo en Maroñas.



El entrenador Darci Minetto pone en pista a dos invictos: Batallador, ganador del Folle en grama, y Nocello, ganador en los escritorios sobre Nardone en el Vargas. Son tres figuras que tendrá el único clásico de domingo. Pero más alla de estos tres pingos nacidos en 2018, se suman varios con títulos como para avisar que la carrera tendrá emoción, vértigo y un resultado incierto.



La yunta del Phillipson dice aquí estamos conformada por el perdedor Poutz y el invicto Powertothepeople. Desde Las Piedras viajan los ganadores Don Bicho y Nadie Te Olvida, mientras que el sanducero (hoy en Maroñas) Never Lose es el potrillo más ganador del lote. Visitó el podio en tres ocasiones en tres diferentes hipódromos. Alan Music viene de buen triunfo al igual que Candymike, que perdió a sus rivales en la categoría. Mr. Siastic ganó y fue tercero en el Vargas y Perfect Love es un perdedor de lujo. No cabe el descarte. ¡Carrerón y pico!



Especiales con buena anotación





Los dos especiales de domingo en césped tuvieron buena aceptación, pues tanto ellas como ellos anotaron en gran número.



En el Italia, sobre 2000 metros (con esta anotación se corre sobre 2100) van en busca de éxito Más y Más (50), Notting Hill LP (61), Ordem Superior (59), Joy Madrileña (57), My Big Queen (51), Calpurnia (58), Traidora N (53), Blossom (65), Queen Louise (57), Ringarola (53), Pepper Mill (50), Quinault (52) y Gold Baby (52,5).



Mientras que el Enrique Vargas Guillemette, con 22 cuadras de extensión, serán de la partida Nappa Valley (53), Orpheus (50), El Curato (60), Golpazo (52), Bjorn (51), Mitterand (56), Qersh (55), Alcalde del Norte (55), Engineer (54), Garmisch (58), Molequi Felipe (52), Ohio Sun (56), Maximus Joy (56) y Caladoc (53).



En ambas pruebas, buenos pingos; en ambas pruebas el plomo de 200 al disco jugará su carrera.



Trece cuadras preferenciales





Con 10 carreras, el hipódromo Las Piedras realiza su clásica reunión de viernes, la última antes de su gran jornada del 18 de mayo.



Sobre 1300 metros, el Preferencial Arq. Carlos Rodríguez Larreta recibió 14 ejemplares para ocupar gatera en el boquerón de los 1300. Con 59 kilos y por flanco interno (gatera 2) va Escorpión; su compañero de yunta, Fortinero (53), ocupará gatera 11. Constante (51) es al que le toca la empalizada. Desde cajón cuatro hacia afuera van Betum San (51), Gut and Glory (51), Ultra Man (58), Better Cops (58), Don Arrabal (53), El Gena (53), Mali Blue (59), Moga Victory (57), Mi Camorrera (52), Black King (51) y desde gatera pegada a Camino América va Sacramento Dor cargando 52 kilos.



Atraen prueba de productos en cortometraje y la novena para potrillos sobre 1400 que tuvo brillante recepción de anotaciones: 14 titulares y dos suplentes.