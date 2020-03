Latino, Nacional canario y el Kumis a la vista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 será foco de atención burrero el próximo sábado 15 de marzo. Es que las autoridades de Maroñas han decidido colocar a la gran carrera como parte de la programación de la reunión sabatina.

El Latino tendrá, por ende, apuestas a nivel local y se vivirá en directo una de las carreras más parejas de los últimos años a nivel continental con animales que superan la media y con muy buen rating a nivel IFHA.

Nuestro Ajuste Fiscal partirá de la gatera once y lucirá mismo número de mandil que en el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del pasado 6 de enero. Tiene, el defensor de La Pomme, buen número para acomodarse y no llegar a los codos en lugares de flanco externo.

Según Julio César Méndez, conocedor de la pista bonaerense: “San Isidro es una cancha brava, hay que tener cuidado de no “viajar” mucho en los codos y con la subida que tiene la recta antes de llegar al disco”.

Desde la víspera se encuentra en Buenos Aires el jinete Héctor Lazo, tiempo tiene el oriundo de Villa del Carmen de recorrer la pista para familiarizarse con la misma. Ajuste Fiscal realiza su preparación de la mano de su entrenador Antonio Cintra y todo el equipo de La Pomme que no deja nada librado al azar.



Kumis.

La carrera que precede al latino tendrá a quince féminas en busca del handicap especial que tiene en la trifecta Victoriana, Gold Baby y Kamba Cua a sus máximas aspirantes al éxito con cuidado de Fade Femme.



Nacional.

La presencia del marcador rentado del Jockey Club más El Curato y Como Queres en gateras le da al Derby de siete participantes una carrera pareja y atractiva.