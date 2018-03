El Latino nació en Uruguay

E l hoy Longines Gran Premio Latinoamericano nació en el año 1981 y la primera edición se disputó el 1º de marzo de 1981 en Hipódromo Anciano de Maroñas con el nombre de “Gran Premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes”. Para ese entonces, el Jockey Club de Montevideo era presidido por Alfredo de Castro Pérez.



Uno de nuestros representantes fue el tordillo Lotus, que, defendiendo los colores del “Coqueiro Verde”, bajo los cuidados de Don Pablo Gelsi y la guía de Walter Báez fue escolta del brasileño Dark Brown. Maroñas, vivió una verdadera fiesta, el hoy cuidador y jockey del tordillo recuerda lo vivido “fue una carrera buena para el caballo pero mala para nosotros, Lotus tenía un problema en la rodilla, corrió ese Latino infiltrado, luego de la carrera detectaron que tenía una fisura bastante importante. El caballo no me cambio de manos en toda la recta, fue una lástima, perdimos al pescuezo, pero la verdad, tengo muy lindos recuerdos de ese Latino. Lotus fue una caballo extraordinario, sin ese problema de rodilla, era un caballo que daba para soñar”.



Apenas terminada la carrera, se nota claramente en el tape, Báez levanta las manos y nos explica por que “las levanté de bronca, justamente por que el caballo no me había cambiado de manos, si Lotus hubiese cambiado de manos, no perdía, llegamos al pescuezo. El tordillo tenía miedo, lo intenté varias veces, por ese levante las manos, me dio mucha bronca perder esa carrera”.



Pocos jockeys uruguayos han tenido la chance de correr una Latino. Báez hace referencia a ello “es muy importante competir en este carrera, muchas veces yo hablo con los más jóvenes, les explico que es como la Libertadores del fútbol, en el Latino corren los mejores caballos de América, es una carrera muy importante, está marcada para que sea un espectáculo precioso”.



Báez, se refiere a los caballos que van a representar a Uruguay en el próximo Longines Gran Premio Latinoamericano el 11 de marzo “ojalá que los caballos de acá hagan una buena carrera para que dejen a nuestro turf en lo más alto, eso, es lo más importante”.



Una leyenda viviente del turf nacional, Walter Ricardo Báez con el recuerdo de Lotus.