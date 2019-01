El Latino está en la mira de la región

El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 a disputarse el próximo 10 de marzo en el Hípico de Santiago, sobre césped y 2000 metros corriendo en el sentido de las agujas del reloj es la carrera “objetivo” de los nuestros para cotejar fuerzas y medir rating con los mejores caballos de la región. Según el último boletín de la OSAF, la carrera que tendrá 18 gateras disponibles para ejemplares nominados de los hipódromos socios de la región y repartirá 500 mil dólares en premios. Así mismo, durante la jornada se correrá el clásico Longines Cup Carlos Campino G2 para yeguas sobre césped y 1800 metros con 73 mil dólares en premios que incluye un bono de la OSAF de u$s 54,000. A la negativa de los responsables de Fitzgerald hace un tiempo, hoy los mismos aguardan por si Maroñas lo nomina para evaluar su participación en la gran carrera mientras que el ganador del Ramírez, First Thing, en un principio, no tienen en los planes viajar a Chile.