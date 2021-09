El Latino llega por cuarta vez a Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La edición número uno del hoy Longines Gran Premio Latinoamericano G1 tuvo su nacimiento en Maroñas en 1981 cuando bajo la presidencia de Alfredo de Castro, el Jockey Club de Montevideo organizó la primer carrera continental que tuvo al brasileño Dark Brown como el primer ganador de la prueba en donde derrotó en gran porfía al crédito local, el tordillo Lotus, bajo la conducción de Walter “La Fiera” Báez y al argentino Mountdrago que llegó en tercer lugar. Maroñas volvió a ser sede en 2006, ocasión del triunfo del gran Latency (ARG) que con el melense Julio César Méndez derrotó a la local Necessaire, con Fernando Olivera en sus cruces en una carrera épica.



Más cerca en el tiempo, en 2018, fue el turno de Roman Rosso en una carrera que le daba un triunfo a un ejemplar de la vecina orilla tras el triunfo del también argentino Sixties Song en el Valparaíso Sporting de Chile.



Para este 2021 Maroñas heredó la localía que le correspondía a Monterrico en un Latino que también cambio la fecha, de marzo se pospuso y se corre el próximo 24 de octubre.



Maroñas, bajo protocolo sanitario tendrá un máximo de 3500 aficionados en tribunas, recibirá a todas las delegaciones extranjeras bajo el protocolo ya enviado a cada hipódromo miembro y se sabe que la edición de emergencia no tendrá su clásica cena de gala, ni reuniones sociales en honor a la visita. Si se espera, que autoridades de cada uno de los hipódromos miembros se hagan presentes al igual que representantes de las firmas que auspician la gran carrera continental que reparte 300 mil dólares en premios y que será acompañado por el Longines Cup - clásico Uruguay G3 para yeguas sobre la milla en grama que tendrá u$s 67.000 en premios y que cuenta con un bono de OSAF de 54.000.



San Isidro y el hipódromo Chile son los dos hipódromos con más localías, seis, pero el circo transandino lo superará el año próximo ya que ya le asignaron la carrera en 2022.



A un mes y medio, ya se vive el Latino en Ituzaingo.



Más Turf



Honor. El trío de Santesteban

Mientras se entrenan en las mañanas, el dominador del fondo en césped, Athlesta, y sus inmediatos perseguidores en sus tres últimas salidas, El Curato y Happy Day se ponen en forma para anotar en el clásico de Honor, 2400 en grama.



Melo. Los cuatro de alta

Los jinetes Nicolás Alarcón, Evair Pereira, José da Silva y Luis Rosas que sufrieron rodadas durante la jornada de la víspera en Melo fueron dados de alta pocas horas luego de terminada la reunión tras pasar por el sanatorio.



Orb. Red Danger ganó en Kentucky

Red Danger (Orb en madre Distorted Humor) atropelló en postrimerías del disco y y se quedó con el triunfo en el Kentucky Downs Juvenile Sprint Stakes que repartió 500 mil dólares en premios.

Orb, desde este año, presta servicios en Uruguay.



Melo. La última suspendida

Los jockeys reunidos solicitaron no disputar la misma por entender que la cancha no se encontraba en condiciones, el Comisariato considera que la cancha estaba apta para correr pero se decidió suspender la prueba.



Stradivarius. Suma y sigue

Con siete años a cuestas, 17 pruebas ganadas de grupo, 19 en su campaña de pistas, el enorme Stradivarius (Sea of Stars en madre Bering, familia materna Sadlers Wells) obtuvo el Doncaster Cup en 3600 ms.



Denis Araujo. El salteño en 2021

Está en su mejor año de profesional el salteño Denis Araujo. Ha logrado a lo largo del 2021 un total de 96 carreras en diferentes hipódromos del norte superando los 2 millones de dólares en premios.