Lo que el Latino nos dejó

El 11 de marzo del 2018 será una fecha inolvidable para todos los amantes, seguidores y profesionales del turf. Para aquellos que peinan canas, mezclaran los triunfos de Romántico con la grama, los “cincuentones” lo harán con Chocón, Hampstead y Monacilio y los mas jóvenes con Invasor y Sir Fever. Es que la pista de césped fue una ilusión en cada uno de los burreros, asiduos en el barrio de Ituzaingó y viajeros constantes a la vecina orilla a observar carreras en San Isidro y/o en Palermo. El triunfo de Dare to be There marcará un antes y un después del Maroñas actual y muchos jóvenes del hoy recordarán mejores tiempos en el turf de los años 2050, cuando 32 años antes el hipódromo inauguraba su pista de césped igualando a los mejores del orbe. Quizás hoy tanto Gabriel Giovanetti como Carlos Bueno puedan evaluar la real dimensión del triunfo del pingo en la primera carrera en pista de césped en la historia del turf oriental.



El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 nos dejó un gran triunfo de un gran potrillo, Roman Rosso, ganador del Gran premio Nacional de Palermo. Con una decisión tomada hace meses, el excelente descendiente de Roman Ruler se erigió en el Rey de América para ser el segundo ejemplar representando a nuestros vecinos del Plata en ganar esta prueba en Maroñas.



Los nuestros tuvieron en Don Carrasco a su punto alto llegando en sexto lugar a solo medio cuerpo del quinto. A muy poco estuvo el hijo de Alcorano de tener marcador rentado. Fitzgerald fue por lo suyo, movió en delantera y a falta de 400 quedó a merced de la visita; llegó a menos de 9 cuerpos del ganador. El Abanderado llegó en puestos de zaga.



Mas de 8.000 almas se hicieron presentes en Maroñas para disfrutar de una verdadera fiesta que tuvo un excelente beting.



Maroñas lo hizo y puede volver hacerlo.