Lamborghini fue una maquina veloz

Fantástica, así fue la victoria de Lamborghini en el clásico Criadores Nacionales (Uru G3). Eran muchas las chances previas en un lote que tenía a 15 potrillos y lo previsible era que tuviéramos un final cerrado. Nada mas alejado a lo que pasó, Lamborghini se impuso por varios cuerpos ante Trancaferro y Old Shipman que pelearon cabeza a cabeza por el segundo puesto.



El trámite fue muy violento con cuatro potrillos cortándose adelante. Entre ellos estaba Lamborghini. Cuando el reloj marcó 44.89 para los 800 metros no fue un buen augurio para los integrantes del grupo de avanzada. Para ganar llevando ese paso tendrían que correr mucho y eso fue lo que hizo Lamborghini, el zaino se desprendió de sus rivales con facilidad y ganó a lo bueno. Si la forma no alcanzara, el reloj marcó 1.46.59, a solo nueve centésimas del registro que tiene para los 1800 Potri Flash desde hace cerca de 13 años.



Nicol Romero lo guió con confianza y así el jockey obtuvo su primer triunfo de grupo en Maroñas. Lo presentó Néstor Chávez quien le tiene una fe enorme. Lleno de humildad, el entrenador le quitó méritos a su trabajo y se los dio todos al criado por el pujante Haras Cuatro Piedras.