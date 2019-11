Kilómetro y medio con gusto a los Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 17:10 el clásico “Pablo Gelsi y José María Ferro” le da al burrero matices de todo tipo de color.

En la prueba estelar sobre mil quinientos se vuelven a ver las caras Almoradi y el tuerto Fitzgerald, que quiere vengar de los traspiés que le dio el del “Crespi”, es un clásico que bien puede ser una de las últimas previas del Gran Premio Piñeyrúa del 6 de enero y sumado a todo ello, la carrera con ocho en gateras abre millonario y esquivo Pick 8 que tiene un pozo de 3.4 millones de pesos.

Va Fitzgerald por nueva prueba clásica en Maroñas y por recuperar cetro de mejor millero local de cara a la recta final del Mitin de Reyes. Si rinde como en sus mejores tardes, la tendrán tiesa sus rivales para arrebatarle el triunfo.

Pero el excelente Almoradi, que dejó pasar por alto el “De Castro Pérez” el mes pasado para cargar baterías para el clásico de hoy, le ganó por dos veces al renegrido defensor de “La Fe”, en el establo de Antonio Cintra confían en el refrán, “no hay dos sin tres”.

El Cantante corre en pista que le cae de maravillas, es mas que una sorpresa.



Brasil G3

Con once ejemplares en partidores en el poste de los “milcuatro”, a las 16:45 horas se larga el clásico Brasil G3, una de las dos pruebas centrales de este domingo en Maroñas. Con mandil 7 va Inalcanzada por su décimo segundo triunfo, noveno de corte estelar. Ha encontrado, la descendiente de British Medium, buen feeling con la pista de césped en donde viene de batir a Kattegat en el clásico Uruguay sobre la milla. Tiene todo la de Dorneles para hilvanar nuevo podio en distancia que le viene como anillo al dedo.

Es la defensora del “Los Vikingos” una enemiga de sumo peligro. Tras la derrota con la British Medium bajó doscientos metros para llegar -hace dos semanas- cuarta de My a dos largos y cuarto. Si no siente los cambios de distancia, ojo con ella.

Blue Spark fue escolta de Flor Real en el Producción en verde, es la sorpresa.