Kilómetro de emoción es base 

El clásico José Martinelli Gómez, G3 sobre el kilómetro es base de mega jornada de domingo en Maroñas. La prueba tiene horario de largada a las 15:55 y tendrá a cinco competidores en gateras con destaque absoluto para los norteños Holy Legal y El Danzarín, que se llevan todas las miradas.

Es que el cinco años defensor del “Duplo Ouro” presenta una foja digna de destaque, con 29 salidas a pista y 15 triunfos que incluyen, entre otras pruebas estelares, el Gran Premio “Maroñas” del pasado Mitin. Este año en el mismo clásico cedió terreno ante la notable Enjoy y su escolta Holy Legal, que hacía su debut en nuestro hipódromo y fue escolta de la Fund of Funds a la cabeza.

Desde esa ocasión la hija de Holy Roman Emperor y el Dubai Dust no volvieron a verse las caras. Mientras que la yegua, tras caer en dos ocasiones más, viene de derrotar a Sub Princess y a la propia Enjoy en el clásico “José Shaw”, el cinco años de Mattos saltó a la pista en el “Perú” para dar cuenta de Sub Princess y Estrelita Mia en apretado final.

Carrera pareja con final incierto, la balanza se inclina hacia Holy Legal. Es Fui con Él más que una sorpresa.