El Kentucky, las 2000 Guineas y la fórmula Bolger

Un fin de semana de numerosos Clásicos de Grupo 1 en Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Australia, cuyos resultados casi todos conocen, por lo que no ahondaremos en ellos sino que nos detendremos en algunos personajes y hechos destacados, de los que hubo muchos.



Europa, toda de Bolger y de O’Brien



Por Inglaterra se corrieron las 1000 y 2000 Guineas, que dejaron enorme material para analizar que excedería nuestro espacio. Por eso nos concentraremos en Jim Bolger, el mítico entrenador de 80 años, también excepcional propietario y criador, al cual ya no le quedan premios por recibir. Si ganar éstas 2000 Guineas con Poetic Flare (Dawn Approach) es ya de por sí es excepcional, el veterano irlandés lo hizo con un caballo hijo de Dawn Approach (Galileo) a quien él crió y entrenó para ganar esta misma carrera años atrás, y también crió a la madre, el abuelo paterno y sus segundas y terceras madres del ganador del Sábado, todo en su mítico Haras de Kilkenny en Irlanda. Además, el caballo corre con los colores de su mujer y el jockey es su yerno, Kevin Manning, de poco más de 50 años, que llegó al disco hocico y pescuezo delante de Master of the Seas (Dubawi), de los muchachos de Godolphin, y Lucky Vega (Lope de Vega), entrenado por Jessica Harrington, en la milla de césped de Newmarket. A diferencia de Dawn Approach, Poetic Flare no irá por el Epsom Derby sino que irá por los Grupo 1 en la milla y 2000 metros.



El simpático Bolger apostó tempranamente a criar sus madres con padrillos de terceros, y correrlos, para luego entregar, al momento del retiro, los mejores a los Haras grandes a cambio de servicios. También apostó en los primeros 4 años por Galileo, que le dió entre otros a Dawn Approach, y por eso tiene en su Haras varias yeguas hijas del número uno. Bolger logró ser exitoso en una hípica donde Coolmore, Darley, el Aga Khan, Juddmonte y algunos amigos árabes no dan mucho espacio a los intrépidos, pero él, debajo de cuya sonrisa hay un duro irlandés, dijo desde el principio que no iba a ir por ahí lloriqueando sino que iba a intentar sacar buenos caballos y competir con ellos, al punto que sean ellos los que busquen los suyos por sus éxitos en las pistas. Lo excepcional de este fin de semana no lo es tanto para Bolger, que ya en el pasado en una semana ganó 4 Clásicos para productos de 2 años, 2 de Grupo 1 y 3 de esos productos fueron también criados por él, al igual que sus respectivas madres !!!!



En el año 2013, ya sin más premios en Irlanda y en Europa por recibir, la Federación Internacional (IFHA), en su Asamblea General, le otorgó un premio en reconocimiento a su contribución al turf como cuidador, criador y propietario. En aquella oportunidad tuve la oportunidad de oir algunas de sus respuestas a las clásicas preguntas de los periodistas que valen la pena recordar. Porque se hizo cuidador?, a lo que respondió, naciendo en Irlanda que otra cosa podía hacer? Y cuando le preguntaron la clave de su éxito contestó: creo que el hecho que mis caballos corran con la chaquetilla de mi esposa es lo que genera mayor incentivo !!!!



En las 1000 Guineas, la carrera de la milla para las potrancas, la noticia fue que perdió al favorita de O’Brien, Santa Barbara (Camelot), pero el cuidador se llevó el primer puesto con Mother Hearth (Zoffany) de la mano de otro cincuentón, Franie Dettori. O’Brien, luego de llamar a su mamá como es su costumbre, se manifestó satisfaecho por lo hecho por ambas potrancas, y adelantó que la ganadora seguirá en la milla y Santa Barbara irá por los Oaks sobre 2000 metros, si se mantienen como hasta ahora. Con esta victoria O’Brian se llevó por 5ta vez el Clasico entre las 6 últimas Guineas, y alcanzó al bonita cifra de 858 Clasicos ganados, entre ellos nada menos que 367 Grupo 1.



Argentina, un joven Pellegata y un joven Nico



En Argentina, a los 80 años, Roberto Pellegata le dió su toque especial a Tetaze (Equal Stripes) para que se llevara el Clásico Otońo sobre los 2000 metros de la arena de Palermo. El duelo con Strategos (Zensational) no ocurrió entre ellos, sino que el tordillo peleó duramente con la yunta que el Firmamento anotó para darle ritmo a la carrera (One Samurai) y aprovechar la atropellada de Emotion Parade, que efectivamente alcanzó el segundo lugar. Strategos sintió el ritmo fuerte y quizá algo mas, lo que nada empaña que hace 4 meses éste caballo era el campeón sprinter.



El joven entrenador Niquito Martin Ferro hacía esfuerzos para pasar el mal trago pero seguramente encontró alivio en el triunfo de Blue Stripes (Equal Stripes) en la Copa Criadores, también de Grupo 1 y por sobre 2000 metros, que además de ratificarla como la mejor yegua adulta le asegura el pasaje a la Breeders Cup Distaff. Elogio a Ignacito Pavlovsky que crió a la ganadora y a la segunda de la carrera, Soviet Catch (Catcher in the Rye) en el Haras Carampangue. La recaudación del día fue de 84 millones de Pesos y unos magos de la Agencia de Apuestas de Mercedes se llevaron el Pick 4 que abonó la bonita suma de 100 mil dólares al valor real, algo que no se veía hace mucho tiempo por éstas latitudes. Los muchachos hicieron una combinada de algo menos de 1000 dólares que incluyeron a los que pagaron 52 y 82 pesitos a ganador. Finalmente, para destacar, una vez más, cuando llegan las carreras Clásicas largas, de esas que hacen historia y abren futuros promisorios para cuidadores, criadores y jockeys, Equal Stripes dijo presente con los dos ganadores en 2000 metros.



Japon y Australia, Grupos 1, recaudaciones y restricciones



En Japón continuó la zaga de Clásicos de Grupo 1 que siempre comentamos y este fin de semana se corrió el Tenno Sho, un Grupo 1 sobre 3200 metros en el Hipódromo de Hanshin con una interesante bolsa de premios de 3 millones de dólares. Por apenas ¾ de cuerpo se impuso el tercer favorito, World Premiere, dándole al padrillo Deep Impact un 1-3, quedando el segundo favorito Deep Bond (Kizuna) segundo. El favorito Arstoteles (Deep Impact) llegó en el cuarto lugar. El día de carreras una vez más no tuvo publico pero el juego online dejó en ventanillas un total de 285 millones de dólares de los cuales 190 se apostó en el Clásico comentado.



Otro Clásico de Grupo que pasó algo inadvertido fue el Australatian Oaks (Grupo 1), en el bonito Hipódromo de Morphettville, donde llegó primera a la meta en breves 2.3”.85 para los 2000 metros de pasto Media Award, la hija de Shamus Award que fue adqurida en las ventas de 2019 en algo menos de 4 mil dólares.



En menos de medio cuerpo llegó abrazada a las 3 que la escoltaron, dejando segunda nada menos que a Personal, la 3 años de Coolmore hija de Fastnet Rock en madre por Galileo.



El servicio de Fastnet Rock sigue firme en 150 mil dolares, ubicándose junto a Zoustar (130 mil), snitzel (150 mil), Pierro (110 mil)que lideran entre decenas de padrillo que superan los 50 mil dólares haciendo imposible para Sudamérica competir con ese mercado australiano.



Los muchachos de Australia tienen sus problemas, especialmente por el tema “bienestar” de los caballos, y ya han tenido que modificar varias reglas para acomodarse a la creciente presión mediática, que cae especilmente en su gran carrera internacional, la Melbourne Cup, en la cual los últimos ańos ha sido testigo de varias gravísimas lesiones en caballos extranjeros que van a correr esa carrera (el año pasado Anthony Van Dick, el caballo de Coolmore) en el pasto más duro del mundo.



Esta vez las autoridades han publicado 43 recomendaciones que, según muchos Ingleses y Irlandeses, harían casi imposible ir a competir, ya que por ejemplo pedirían estudios a realizar como centellogramas o scanners, entre otros, que requerirían sedar a los caballos y prepararlos con sustancias, todo lo que en época de training, dicen, no puede ser llevado a cabo.



El Kentucky Derby, Baffert y el caballo de los mil dólares



Si el futbol es un deporte que juega todo el mundo pero casi siempre ganan los Alemanes, el Derby de Kentucy pareciera ser la carrera que corre todo el mundo y casi siempre la gana Baffert. El sonriente cuida alcanzó su séptimo Derby y su Grupo 1 número 221, superando sus propios logros cada año.



Si el último refugio de sus detractores era manifestar que su éxito se debía a los super caballos adquiridos en millones de dólares por ricos propietarios, esta vez ese argumento no funciona, ya que el potrillo en cuestión Medina Spirit, es hijo de Protonico (Giant’s Causeway), fue adquirido por mil dólares de destete y luego en 35 mil de “2 años en training”, el mismo día que el comprador (Amr bin Fareed bin Mohammed bin Zedan), pagó 1.7 millones de dólares por un bonito hijo de Gun Runner (Candy Ride) para su caballeriza, Zedan Stables. Este propietario, nacido en Arabia Saudita pero educado en USA como sus padres, es un exitoso empresario y un cultor del polo. La semana ya pintaba linda para Baffert, ya que sus dos caballos clásicos sancionados por “tratamientos” en el 2020, Charlatan por el Arkansas Derby (G1) y Gamine, el día que ganó su maiden, fueron exonerados de culpa, reintegrados sus premios y trofeos y solamente quedó una multa de 5 mil dólares por cada uno, resultando en otro éxito del cada vez más exitoso abogado de Kentucky Craig Robertson, que supo apurar algunos juicios en las orillas del Rio de la Plata.



Zedan recordaba que apenas 18 meses atrás le decía a Baffert, a quien conoció en Dubai cuando fue con uno de los popes de Taylor Farm a ver correr a California Chrome, de su sueño de ganar el Derby.



A lo que agregó, Baffert es un artista, como lo fueron Michelangelo o Picasso, todo le sale naturalmente, como sus 7 Derbys o sus 2 Triple Coronados. Baffert sonreía y contó que este caballo había perdido dos veces contra el que era el favorito del Derby hasta lesionarse, Life is Good (Into Mischief).



Por su parte, el padrillo Protónico, buen ganador de Grupo 2 y 3 que sirve unas 30 yeguas por año (hasta hoy), pudo haber tenido más suerte si hubiera ganado uno de los dos Grupo 1 en los que fue placé, especialmente el Clark Stakes que perdió con Hoppertunity, pero la criadora del potrillo recordaba en el TDN que el cruce de Giant’s Causeway con padrillos de la línea de Dynaformer, da 69% de ganadores y 5% de ganadores clásicos.



Después de la carrera nadie se atrevió a contradecirla. 50 mil personas asistieron al Derby y dejaron en las ventanas 233 millones de dólares en la jornada, 155 de ellos en el Derby.



La empresa de apuestas online de Churchill Downs, Twin Spires, tomó apuestas por 62 millones de dólares a lo largo de ese día, 41 millones de los cuales en el Derby.