Keep Down marcó la cancha en el Municipal, octavo título al hilo de Rainha Pioneira

Con una NP en el Ramírez 2020 en Maroñas, el norteño Keep Down llegaba precedido de buenas actuaciones en pruebas de mediano y largo recorrido en Cidade Jardim que incluía un triunfo en un G3 sobre 2200 metros.

Su campaña en nuestro país estaba marcada por un triunfo en Las Piedras -clásico Intendencia de Canelones- sobre 2000 metros y varias colocaciones estelares, tanto en el limítrofe como en el Jerárquico.

Este domingo, libre de Atlético el Culano y Olympic Harvard, demostró el defensor del Nova Gloria & Jarussi que movió la carrera para él, que corrió en delantera para él, que marcó parciales de acuerdo al gusto de su jinete Deividi Gaier. Marcó 1’13”22 en el ecuador de la prueba para llegar a la recta final con fuerzas suficientes para soportar el embate de Garmisch, su fiel cancerbero durante toda la prueba y tirarle dos cuerpos y medio en más que buenos 2’28”76 para recorrer la milla y media del URU G2 de la víspera.

La prueba tuvo en el hijo de Amigoni como a su figura consular, saltó, tomó la punta y se vino de un viaje, fue escolta Garmisch, a tres cuarto de cuerpo fue tercero Pex delante de Un Ser Superior que clausuró el rentado.

El quinto lugar lo ocupó El Curato.

Primer triunfo de un fondista de nota que se hará notar en la temporada-





Cómo corre Rainha Pioneira y qué estado mantiene a los seis años de edad. En la jornada de la víspera, la descendiente de Pioneering derrotó a Mi Carabela en el clásico José Shaw estampando distinguidos 58”03 para recorrer los mil metros pactados.

Con este triunfo, la pupila de Ricardo Colombo arriba a su octavo triunfo de forma consecutiva incluyendo el Maroñas del pasado 17 de enero. La última vez que conoció la derrota fue el 31 de mayo del pasado año en prueba de césped sobre 1400 metros.

De regreso a las largadas paralelas a General Flores, la excelente velocista comenzó con esta racha de victorias que la pone en sitial de privilegio en cuando a los mejores “flyers” de Maroñas.

La carrera fue violenta desde apertura de gateras. Sub Princess saltó y se adueño de la vanguardia seguida por Mi Carabela, Rainha Pioneira, Mi Camorrera quedando en situación de retaguardia, New Orleans y French Girl.

Entradas a la recta, Rainha Pioneira iguala a la del Fair Play con Mi Carabela en sus grupas, New Orleans no es la de sus mejores tardes mientras que French Girl descuenta desde el fondo.

En las últimas dos cuadras, la favorita corría con el triunfo asegurado, fue escolta Mi Carabela a cuerpo y 3/4, llegó a cuerpo y cuarto French Girl cerrando el rentado Sub Princess.